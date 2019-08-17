حقيقة عرض ترامب لشراء أكبر جزيرة في العالم

عواصم – الأناضول

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس الجمعة بأن الرئيس دونالد ترامب مهتم بشراء جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، وقد طلب من مستشاره القانوني في البيت الأبيض النظر في الفكرة.

ونقلت الصحيفة عن مستشارَين (لم تسمهما) قولهما، إن ترامب سألهما رفقة مستشارين آخرين خلال نقاشات عابرة، عما إذا كان أي تحرك من هذا القبيل ممكنا، وأضافا أن الرئيس الأميركي كان يتابع باهتمام الحديث عن موارد جرينلاند وأهميتها الجيوسياسية.

وأبدى عدد من المستشارين دعمهم للخطوة على اعتبار أنها "مجدية اقتصاديا"، وفق ما نسبته وول ستريت جورنال للمصدرين، فيما اعتبرها آخرون مجرد فكرة تحظى بإعجاب ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح، كيف تتمكن الولايات المتحدة من شراء جرينلاند، التابعة للدانمارك، والتي تتمتع بحكم ذاتي؟

من جهتها، ردّت وزارة الخارجية في جزيرة جرينلاند على رغبة ترامب بشراء الجزيرة بأنها وسكانها ليسا للبيع. وقالت في بيان، "إن الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن والمياه النقية والطاقة المتجددة والسياحة، نحن منفتحون للتعاون التجاري لكننا لسنا للبيع".

ويعيش نحو 56 ألف شخص في الجزيرة المغطاة بالجليد التي تقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، وتتبع سياستها الخارجية والأمنية لكوبنهاغن.

ولم تصدر تعليقات من البيت الأبيض عما أوردته "وول ستريت جورنال".