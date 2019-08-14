فيديو جراف: أغنى عائلة في العالم تملك 191 مليار دولار

مسقط- الرؤية

كشف تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية أن ثروة عائلة والتون الأمريكية تتزايد بنحو 70 ألف دولار في الدقيقة الواحدة، أي ما يعني 4 ملايين دولار في الساعة، و100 مليون يوميا.

وبحسب بلومبرج فإن ثروة هذه العائلة التي تملك محلات وول مارت الشهيرة، نمت بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق حتى الآن. وأوضح التقرير أن ثروة والتون تضخمت بـ39 مليار دولار لتصل إلى 191 مليارا منذ تصدرها في يونيو 2018 تصنيف أغنى عائلات العالم.

وأضافت أن عائلات أمريكية أخرى زادت ثروتها خلال نفس الفترة بشكل كبير؛ إذ أضافت شركة مارس المالكة للعلامة التجارية "شوكولاتة مارس" 37 مليار دولار خلال نفس الفترة لتصل ثروتها إلى 129 مليار دولار.

وللتعرف على مزيد من التفاصيل حول ثروة عائلة والتون، أعدت "الرؤية" فيديو جراف خاص.