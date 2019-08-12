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إعصار "ليكيما" يحصد عشرات القتلى والمفقودين في بالصين

الإثنين 12 أغسطس 2019 03:42 م بتوقيت مسقط

إعصار "ليكيما" يحصد عشرات القتلى والمفقودين في بالصين

 

بكين- العمانية

أعلنت السلطات الصينية أن عدد قتلى إعصار ليكيما بلغ 43 شخصا فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين بعد أن ضرب الإعصار ساحل الصين مطلع الأسبوع الجاري.

وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" الرسمي أن 38 شخصا قتلوا فى مقاطعة تشجيانج شرق الصين ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين حتى صباح  اليوم وتسببت الأمطار الغزيرة في المقاطعة في انهيار أرضي أدى إلى سد الأنهار ما تسبب في إنشاء خزان اصطناعي، والذي تسبب عند اندفاعه في تدفق كميات كبيرة من المياه أغرقت قرية يانتان.

كما قُتل 5 اشخاص آخرون وفقد سبعة في مقاطعة شاندونج، وذكرت السلطات المحلية أن الإعصار أجبرها على نقل أكثر من 183 ألف شخص من جميع أنحاء المقاطعة كما تسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو211 مليون دولار. وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اجلاؤهم بسبب إعصار ليكيما حوالي مليون شخص.

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