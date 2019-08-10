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ليبيا: مصابون في انفجار سيارة ملغومة ببنغازي

السبت 10 أغسطس 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

ليبيا: مصابون في انفجار سيارة ملغومة ببنغازي

بنغازي (ليبيا)- رويترز

قال سكان ومصدر عسكري إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم السبت.

وأضاف المصدر العسكري أن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات وخسائر في الأرواح لكن التفاصيل لا تزال غير معلومة.

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