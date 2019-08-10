السبت, 10 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تحذير للسعوديين من السفر لبلدين آسيويين

السبت 10 أغسطس 2019 11:28 ص بتوقيت مسقط

تحذير للسعوديين من السفر لبلدين آسيويين

الرياض - الوكالات

دعت قنصليتا السعودية في كل من هونغ كونغ ومومباي مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك في بيانين منفصلين.

وجاء في البيان الأول الذي نشرته صحيفة "عكاظ" أن القنصلية العامة في هونغ كونغ تدعو "المواطنين السعوديين المسافرين عبر مطار هونغ كونغ الدولي، إلى أخذ الحيطة والحذر، نظرا لإعلان المحتجين في المدينة تنظيم مظاهرات من بعد ظهر يوم الجمعة، حتى يوم الأحد".

وحذر البيان الثاني الصادر عن القنصلية السعودية العامة في مومباي بالهند، المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية كيرلا وما جاورها، "نظرا لاستمرار هطول الأمطار بمعدلات مرتفعة" في هذه المنطقة.

كما دعا البيان المواطنين السعوديين "إلى البقاء في أماكن إقامتهم لحين زوال الخطر"، وتزويد الجهات القنصلية ببيانات الاتصال الخاصة بهم من أجل متابعتهم.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 أغسطس 2019

تحذير للقطريين من السفر إلى هذه المناطق

المزيد

26 مايو 2019

مفاجأة للسعوديين بشأن عيد الفطر

المزيد

18 ديسمبر 2018

أمر ملكي بصرف بدل غلاء معيشة للسعوديين

المزيد

28 فبراير 2017

السعودية تنفي السماح للسعوديين بالسفر إلى تايلند

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

جلالة السلطان يصدر عفوا ساميا على 202 من نزلاء السجن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

29826 مقعدا دراسيا بنتيجة الفرز الأول للقبول الموحد للعام الأكاديمي المقبل

المحليات - تعليم

توقيع اتفاقية مع "دليل" لإنتاج النفط والغاز في منطقة امتياز "وادي أسود"

الاقتصاد - محلي

"التربية": تعيين 1169 معلما ومعلمة جدد.. وإنهاء إجراءات نقل 1387 للعام الدراسي الجديد

المحليات - تعليم

الشرطة تحذر من بعض السلوكيات الخاطئة والخطرة خلال عيد الأضحى المبارك

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

دولة عربية جديدة تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

منوعات - من هنا وهناك

خادمة تنشر صور مخدومتها بملابس المنزل على "السوشيال ميديا"

منوعات - من هنا وهناك

أول دعوى قضائية بسبب إجازة عيد الأضحى

دولي - أخبار

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة