تحذير للقطريين من السفر إلى هذه المناطق

الدوحة – الوكالات

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، تعليمات لمواطنيها تخص ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى عدم السفر إلى جامو وكشمير، ومغادرة المقيمين والزائرين للولاية فورا نظرا للتطورات التي تشهدها.

كما حثت الدوحة مواطنيها المتواجدين في الولاية على التواصل مع سفارة دولة قطر لدى الهند في الحالات الطارئة.

وتأتي تصريحات الوزارة بعد التوترات التي تشهدها المنطقة، عقب إعلان الحكومة الهندية مؤخرا إلغاء الحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم كشمير دستوريا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي خاص ندد به الجانب الباكستاني وأثار غضب كثيرين.

وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، في حين تقاتل مجموعات متمردة مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.

ويسعى المتمردون في كشمير إلى الاندماج مع باكستان أو الاستقلال، فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.

وشهد الإقليم المتنازع عليه، ذو الأغلبية المسلمة والخاضع للإدارة الهندية، زيادة ملموسة في حدة التوتر منذ بداية العام الجاري، حيث وصل التصعيد إلى مواجهة عسكرية جوية مباشرة بين الهند وباكستان.