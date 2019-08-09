الجمعة, 09 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تحذير للقطريين من السفر إلى هذه المناطق

الجمعة 09 أغسطس 2019 08:09 م بتوقيت مسقط

تحذير للقطريين من السفر إلى هذه المناطق

 

الدوحة – الوكالات

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، تعليمات لمواطنيها تخص ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى عدم السفر إلى جامو وكشمير، ومغادرة المقيمين والزائرين للولاية فورا نظرا للتطورات التي تشهدها.

كما حثت الدوحة مواطنيها المتواجدين في الولاية على التواصل مع سفارة دولة قطر لدى الهند في الحالات الطارئة.

وتأتي تصريحات الوزارة بعد التوترات التي تشهدها المنطقة، عقب إعلان الحكومة الهندية مؤخرا إلغاء الحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم كشمير دستوريا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي خاص ندد به الجانب الباكستاني وأثار غضب كثيرين.

وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، في حين تقاتل مجموعات متمردة مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.

ويسعى المتمردون في كشمير إلى الاندماج مع باكستان أو الاستقلال، فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.

وشهد الإقليم المتنازع عليه، ذو الأغلبية المسلمة والخاضع للإدارة الهندية، زيادة ملموسة في حدة التوتر منذ بداية العام الجاري، حيث وصل التصعيد إلى مواجهة عسكرية جوية مباشرة بين الهند وباكستان.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أغسطس 2019

تحذير للقطريين في تايلاند

المزيد

13 يونيو 2017

السعودية تعيد للقطريين مبالغ حجوزات الفنادق

المزيد

09 يوليو 2017

"المناطق الصناعية" تصدر لائحة لتنظيم الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة بدءا من العام المقبل

المزيد

22 ديسمبر 2018

تحذير للمواطنين الكويتيين في العراق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

29826 مقعدا دراسيا بنتيجة الفرز الأول للقبول الموحد للعام الأكاديمي المقبل

المحليات - تعليم

توقيع اتفاقية مع "دليل" لإنتاج النفط والغاز في منطقة امتياز "وادي أسود"

الاقتصاد - محلي

"التربية": تعيين 1169 معلما ومعلمة جدد.. وإنهاء إجراءات نقل 1387 للعام الدراسي الجديد

المحليات - تعليم

الشرطة تحذر من بعض السلوكيات الخاطئة والخطرة خلال عيد الأضحى المبارك

المحليات - شرطة

تقدم ملموس في أعمال البنية التحتية بـ"مول عُمان"

الاقتصاد - شركات ومناقصات

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

دولة عربية جديدة تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

منوعات - من هنا وهناك

خادمة تنشر صور مخدومتها بملابس المنزل على "السوشيال ميديا"

منوعات - من هنا وهناك

أول دعوى قضائية بسبب إجازة عيد الأضحى

دولي - أخبار

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة