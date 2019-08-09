سفارة السلطنة بنيودلهي تحذر المواطنين في كيرلا .. وإلغاء جميع الرحلات الجوية بمطار كوتشي

عواصم - الوكالات

أهابت سفارة السطنة في نيودلهي، بالمواطنين الأعزاء المتواجدين في محافظة كيرلا الهندية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وذلك نظرا لما تمر به المحافظة من أنواء مناخية صعبة.

وتؤكد السفارة أنها على اتصال دائم بالحكومة الهندية لمعرفة آخر المستجدات حول الأجواء المناخية.

إلى ذلك علقت سلطات مطار "كوتشي" الدولي بولاية "كيرلا" الهندية، اليوم الجمعة، جميع رحلاتها لغرق المدرج نتيجة الفيضانات التي سببتها الأمطار على الولاية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت سلطات المطار - في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية - إنه تم تعليق الرحلات حتى الساعة 3 مساء بعد غد الأحد بالتوقيت المحلي كإجراء احترازي بسبب الأمطار الغزيرة، لافتة إلى أنه تم تحويل الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.