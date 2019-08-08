

ناهد بدران | شاعرة سورية مقيمة في لندن

أين لي بك

و أنت البعيد كبدر

نزف شوقا حتى غدا هلالا

بيديك أطعمت روحي

فاكهة الجنة ...

و على امتداد ذراعيك

تتلى أمنيتي في مئذنة الشغف

و على ثغرك أتمم صلاتي

تعال و أيقظ عيدي من سباته

منذ خسوف النور في مهجتي

يشكو الدجى ..

تعال وأحك من حرير حرفك

ثوبا يدثر قصائدي ..

تعال .. قبلة النوار

هسيس أمل على أفق اليأس

صلاة روح تبتل بألق الحب

لقاء..و سطور تضم المداد

على مدارج الذكرى ...

جسدان عاريان من صقيع الخوف

يرتديان بيلسان الشوق

أكف حناها ريق الياسمين

و الأنامل شموع تتقد في حلكة

الوعد المصلوب

لتزفه نسائم اليقين ...

ليعمد الوجد بنبوءة العطر

و ينهال على ثغري ..

زاجلا يحمل تباريح الهوى قبلا

يسكر اللمى ...

و أهيم في حضن اللقاء

طفلة تقطف كل الحلوى

عن أفنان صدرك ...

ما أشهى رغيف العشق في ثغرك

و يا لي من جائعة

صمت دهرا عن الطيبات

و ها أنا أمام معبدك

تلفني الخطيئة ...

و يتوجني ألف غفران ...