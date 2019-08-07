الأربعاء, 07 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. علوم
  4. عرض الخبر

ربع سكان العالم على شفا "الظمأ"

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:57 م بتوقيت مسقط

ربع سكان العالم على شفا "الظمأ"

ترجمة- رنا عبد الحكيم

ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية أن حوالي 1.8 مليار شخص في 17 بلدًا، وهو ما يقدر بربع سكان العالم، يواجهون أزمة في نقص المياه، مع احتمال حدوث نقص حاد في السنوات القليلة المقبلة.

ومن بين 17 دولة، توجد 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتحليل أصدره أطلس آكيتراكت لمخاطر المياه في معهد موارد المياه في واشنطن. وهناك دولتان وهما الهند وباكستان الأشد تضررا في آسيا. في حين أن مناطق أخرى من العالم تواجه التحدي ذاته مثل سان مارينو في أوروبا، وبوتسوانا في أفريقيا وتركمانستان في آسيا الوسطى.

وفي ظل ما يتسم به المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالسخونة، تواجه إمدادات المياه خطر الانخفاض، لكن زيادة الطلب دفعت البلدان إلى الاعتماد على أنظمة تحلية مياه البحر. فوفقاً لمعهد الموارد العالمية تعتمد قطر، الأكثر تعرضًا لخطر ندرة المياه، اعتمادًا كبيرًا على أنظمة تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب في مختلف الاستخدامات.

وظهر الأثر الاقتصادي للنقص الحاد في المياه في وقت مبكر من هذا العام في مدينة تشيناي جنوب الهند، حيث يعيش 7.1 مليون شخص. ومع موجات الحر وتأخر الرياح الموسمية في أشهر الصيف، ضرب الجفاف بعض بحيرات المياه العذبة في تشيناي، مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات والعنف، فضلاً عن تعطيل الأعمال، حيث طلبت شركات التكنولوجيا من الموظفين العمل من المنزل.

وتستخدم بلدان العالم التي تواجه ضغطًا شديدًا في المياه ما يصل إلى 80% من إمدادات المياه السطحية والجوفية المتوفرة سنويا في المتوسط​​، وحتى موجات الجفاف المحدودة، من المتوقع أن تزداد بسبب تغير المناخ، ويمكن أن يكون لها تأثيرات عنيفة، بحسب ما يذكر معهد الموارد العالمية.

ويقول المعهد إن الهند، التي تحتل المرتبة 13 في قائمة البلدان ذات المخاطر المائية العالية للغاية، تضم أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان الدول الـ16 الأخرى في هذه الفئة مجتمعة.

ومن بين جميع البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي، يوجد في الهند أكبر عدد من السكان المعرضين للخطر.

وقال بول ريج، الذي يرأس شركة أكويدوكت ومعهد الموارد العالمية: "لدينا اعتماد كبير للغاية على المياه الجوفية لتلبية مطالبنا"، مضيفا أنه بسبب عدم رؤية المياه الجوفية "فنحن نديرها بشكل سيء للغاية".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 مايو 2018

البدانة قد تصيب ربع سكان العالم في 2045

المزيد

16 يوليو 2015

10% من سكان العالم يعانون "اضطرابات نفسية"

المزيد

11 يونيو 2016

ثلث سكان العالم يعجز عن رؤية "درب التبانة" بسبب التلوث الضوئي

المزيد

20 يونيو 2018

المونديال يزيد تعداد سكان العالم .. لعب أفضل أطفال أكثر!

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

29826 مقعدا دراسيا بنتيجة الفرز الأول للقبول الموحد للعام الأكاديمي المقبل

المحليات - تعليم

توقيع اتفاقية مع "دليل" لإنتاج النفط والغاز في منطقة امتياز "وادي أسود"

الاقتصاد - محلي

"التربية": تعيين 1169 معلما ومعلمة جدد.. وإنهاء إجراءات نقل 1387 للعام الدراسي الجديد

المحليات - تعليم

الشرطة تحذر من بعض السلوكيات الخاطئة والخطرة خلال عيد الأضحى المبارك

المحليات - شرطة

تقدم ملموس في أعمال البنية التحتية بـ"مول عُمان"

الاقتصاد - شركات ومناقصات

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

دولة عربية جديدة تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

منوعات - من هنا وهناك

خادمة تنشر صور مخدومتها بملابس المنزل على "السوشيال ميديا"

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة