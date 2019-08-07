إصدار خاص من مجلة الواحة احتفاءً بذكرى النهضة المباركة

مسقط - الرؤية

صدر عن مركز تكنولوجيا للصحافة والنشر والإعلان عدد خاص من مجلة الواحة الشهرية، تزامنًا مع احتفالات السلطنة بذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد يوم النهضة المباركة.

وركز العدد الجديد على العديد من الموضوعات والإنجازات التي تحققت في مختلف الأجهزة الحكومية والعسكرية طوال العقود الخمسة الماضية.

وكتب حمود الطوقي صاحب الامتياز ورئيس التحرير مقالا افتتاحيا بعنوان: "23 يوليو.. الوضوح والعمق والمصداقية". ذكر فيه أنّه عندما تُشرق شمس 23 من يوليو المجيد كل عام، يقف الجميع وقفة ابتهاج بمناسبة هذا اليوم السعيد؛ وعندما أقول "الجميع" أعني هنا كل من وطئت قدمه أرض عمان من العمانيين والمقيمين والضيوف الذين يقصدون هذا البلد لقضاء إجازاتهم". وأضاف أن "23 يوليو ليس مجرد تاريخ يحتفل العمانيون به من مشارق الأرض إلى مغاربها؛ بل هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة، ففي هذا اليوم تقلّد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم ليقود رجل واحد ملحمة وطنيّة، وصنع لهذا الوطن المجد والوضوح والعمق والمصداقية. ويتجلى "الوضوح" في رؤية جلالته الثاقبة لجعل عمان دولة ذات علاقات وصداقات مع مختلف شعوب العالم، ونستشرف ذلك في خطاباته التي تعكس سياسة عمان الخارجية، حيث رسم جلالة السلطان السياسة الخارجية للسلطنة وذلك من خلال رؤيته على جعل السلطنة دولة صديقة لدول العالم قاطبة، ومضرب المثل في العلاقات البينية المبنية على أسس التوافق والسلام والحوار بعيدًا عن الحروب والدمار التي لا يدفع ثمنها سوى الشعوب المغلوبة على أمرها، كل ذلك بما يحقق للسلطنة وشعبها ذلك الشعور بالاختلاف الإيجابي في التوجيهات والاستقلالية في ثقافته ورؤيته والانسجام مع حضارات العالم وثقافته المختلفة".

وخصص العدد ملفا عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ركّز على جاهزية هذه المدينة الواعدة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتضمّن الملف استضافة عدد من الكتاب للحديث عن هذه المنطقة منهم الكاتب حمود بن سالم السيابي والكاتبة آن بنت سعيد الكندية.

يشار إلى أنّ مجلة الواحة تعد من المجلات العمانية الرائدة، وبصدور هذا العدد الجديد الذي يحمل رقم 107 تكون المجلة أكملت 15 سنة على صدورها.