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"البيئة" تحث على إصدار تصاريح الاحتطاب بشمال الباطنة

الأربعاء 07 أغسطس 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

"البيئة" تحث على إصدار تصاريح الاحتطاب بشمال الباطنة

 

صحار - الرؤية

حثت وزارة البيئة والشؤون المناخية مُمثلة في إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة شمال الباطنة، المواطنين الراغبين في الاحتطاب، على الحصول على تصاريح الاحتطاب الخاصة بهذا الأمر.

ونص القرار الوزاري رقم (81/2004) والخاص بتنظيم عملية جمع ونقل الحطب بحظر جمع أو نقل أشجار يابسة (حطب) من أملاك الدولة العامة والخاصة إلا بتصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية، وكل من يقوم بجمع أو ينقل حطباً دون تصريح يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وذلك استناداً إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التصحر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001). وتسعى الوزارة إلى تفعيل برامج مكافحة التصحر بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، حيث انضمت السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي اعتمدت في ديسمبر عام 1996م، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (5/96)، وتعد هذه الاتفاقية إنجازا مهما للمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل واحدة من أخطر مظاهر التدهور البيئي العالمي.

ومن أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها للحاصل على تصريح الاحتطاب، حيث لا يسمح بقطع الأشجار الخضراء، ولا يسمح بالاحتطاب بالقرب من الشوارع العامة، أو المناطق السكنية وذلك مراعاة للصالح العام، ويقوم قسم صون الطبيعة بالإدارة بمراقبة جميع المواقع من خلال دوريات الحياة الفطرية والطبيعية، وذلك تفادياً لأي ممارسات يقوم بها بعض الأشخاص من خلال جمع الحطب أو قطع الأشجار البرية بدون تصريح أو مخالفة بنوده وقوانينه.

يشار إلى أنَّ قسم صون الطبيعة بالإدارة يقوم بإصدار تصاريح جمع الحطب في المناسبات والأعياد للمواطنين الراغبين في الحصول عليه وفق الاشتراطات التي نص عليها قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2003) والقرارات الوزارية المنفذة له.

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