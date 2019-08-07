تسجيل 111509 تراخيص تجارية وخاصة في النصف الأول

مسقط – الرؤية

بلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية التجارية والخاصة المصدقة إلكترونيا والمدفوعة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة منذ بداية العام حتى نهاية يونيو 111509 تراخيص تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة موزعة على جميع المديريات والدوائر التابعة للوزارة في السلطنة.

وأشارت الإحصائيات إلى تسجيل (62563) ترخيصا تجاريا في أول ستة أشهر لهذا العام، حيث شهدت دائرة التراخيص بديوان عام الوزارة العدد الأكبر من التراخيص المسجلة وبلغت (8887) ترخيصاً تجارياً، ومكتب عمل السيب بعدد (8299) ترخيصاً تجارياً، ثم مكتب عمل مطرح بـ (4781) ترخيصا تجاريا، و صحار بـ (4042) ترخيصاً تجاريا، وصلالة بـ (3980) ترخيصاً تجاريا، ثم مكتب عمل بركاء بـ (3395) تراخيصاً تجارياً، ونزوى بـ (3346) ترخيصاً تجارياً.

وسجلت إحصائية التراخيص الخاصة (48946) ترخيصاً في النصف الأول من عام 2019م، وسجلت دائرة التراخيص بديوان عام الوزارة أكثر عدد تراخيص بواقع (8694) ترخيصاً خاصاً، ومكتب عمل السيب في المرتبة الثانية بـ (5478) ترخيصاً خاصاً، ثم نزوى بـ (2464) ترخيصاً خاصاً، وعبري بـ (2276) ترخيصاً خاصاً، ثم مكتب عمل مطرح بواقع (2268) ترخيصاً خاصاً، ومكتب عمل بركاء بعدد تراخيص (2198)، ثم مكتب عمل السويق بـ (2079) ترخيصاً خاصاً.