البنك الأهلي يضاعف "نقاط اللؤلؤ" لحاملي البطاقات الائتمانية

مسقط – الرؤية

دَشَّن البنك الأهلي عرض الصيف المُصمم لحاملي بطاقاته الائتمانية، ليحصل العملاء على فرصة لكسب نقاط لؤلؤ مضاعفة على كل عملية دفع باستخدام البطاقات الائتمانية خلال أغسطس.

ويستفيد من عرض "ضاعف نقاط اللؤلؤ" جميع حاملي بطاقات البنك الأهلي الائتمانية الكلاسيكية والذهبية وبلاتينيوم وسيغنتشر وإنفينيت، ويكسب العميل المزيد من نقاط اللؤلؤ كلما أنفق أكثر باستخدام بطاقته الائتمانية خلال أغسطس. ويُطبق العرض على معاملات الشراء في نقاط البيع المحلية والدولية ولا يسري على السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي.

وقالت هناء الهنائية، نائب المدير العام - الخدمات المصرفية للأفراد للبنك الأهلي: يواصل البنك جهوده لمكافأة عملائه الكرام في جميع المواسم. وندرك أن عملاءنا ينفقون أكثر خلال موسم الصيف، ونود أن نكافئهم بنقاط لؤلؤ مضاعفة على كل إنفاق باستخدام بطاقاتهم الائتمانية.

ويختلف عدد نقاط اللؤلؤ التي يتم كسبها من بطاقة لأخرى. وبموجب البرنامج الأساسي، يكسب حاملو البطاقة الكلاسيكية الائتمانية نقطتي لؤلؤ على كل إنفاق بقيمة 3 ريالات. وفي إطار العرض الساري لفترة محدودة، يكسب حاملو البطاقة 4 نقاط لؤلؤ على كل إنفاق بقيمة 3 ريالات. وبالنسبة لحاملي البطاقة الذهبية الائتمانية، يكسب العميل نقطة لؤلؤ واحدة على كل إنفاق بقيمة ريال عماني واحد، بينما سيحصل ضمن العرض الحالي على نقطتي لؤلؤ. وحالياً يكسب حاملو بطاقة بلاتينيوم الائتمانية 8 نقاط لؤلؤ مقابل كل إنفاق بقيمة 3 ريالات بدلاً من 4 نقاط لؤلؤ. كما يحصل حاملو بطاقة سيغنتشر الائتمانية على 12 نقطة لؤلؤ بدلاً من 6 نقاط على كل إنفاق بقيمة 3 ريالات. وبالمثل، يكسب حاملو بطاقة إنفينيت الائتمانية 16 نقطة لؤلؤ بدلاً من 8 نقاط لؤلؤ على كل عملية دفع بقيمة 3 ريالات.

وبموجب شراكة البنك الأهلي مع الطيران العماني وطيران الخليج، يمكن للعملاء استبدال نقاط اللؤلؤ المكتسبة بأميال "السندباد" أو أميال "فالكون فلاير"، حيث تعادل كل نقطة من "نقاط اللؤلؤ" ميلاً واحداً. ويمكن استبدال أميال "السندباد" التي تُكتسب بموجب عضوية برنامج المسافر الدائم للطيران العماني للحصول على رحلات جديدة، وترقية الرحلات، والانضمام لسحوبات غير محدودة، والاستفادة من العروض الترويجية وغيرها. وبالمثل، يمكن استبدال أميال "فالكون فلاير" التي تُكتسب بموجب عضوية برنامج المسافر الدائم لطيران الخليج للحصول على رحلات فالكون بالدرجة السياحية أو الذهبية على متن طيران الخليج.