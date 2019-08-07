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موظفو "البرواني" يطلقون نسخة جديدة من مبادرة "كسوة عيد"

الأربعاء 07 أغسطس 2019 05:50 م بتوقيت مسقط

موظفو "البرواني" يطلقون نسخة جديدة من مبادرة "كسوة عيد"

مسقط – الرؤية

أطلقت مجموعة محمد البرواني مُمثَّلةً في موظفيها مبادرة "كسوة عيد" للعام الثالث على التوالي بمُناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك، وذلك بالتعاون مع فريق إشراقة أمل الخيري التابع لجمعية دار العطاء، وتأتي المبادرة ضمن جهود المجموعة المتواصلة في المسؤولية الاجتماعية ومساعيها الحثيثة في المساهمة في خدمة المجتمع. ولاقت المبادرة نجاحًا لافتًا بمشاركة الموظفين وتطوُّعهم بالمساهمة في توفير كسوة العيد للأيتام والأرامل والمحتاجين.

وقالت أمينة السليماني، مسؤول أول اتصالات وعلاقات خارجية بشركة محمد البرواني القابضة: إن إقبال الموظفين على التطوُّع لأجل خير المجتمع ورفاهيته من شأنه أن يمنحهم شعورًا قويًّا بالثقة وتقدير الذات. ومن خلال مبادرة "كسوة عيد"، وجد موظفونا طريقة جيدة لرد الجميل إلى مجتمعهم والتعبير عن أهمية مشاركة الآخرين حتى وهم في بيئات عملهم. إنَّ دعم القضايا الخيرية في المناسبات الخاصة مثل عيد الأضحى فرصة جيدة لنشر الفرح والحب بين الأيتام والأرامل والمحتاجين. ومن جهتها، لا تألو المجموعة جهدًا في دعم المبادرات الخيرية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من نهجها في المشاركة المجتمعية.

 

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