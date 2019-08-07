إيران تمنع ختم جوازات الأجانب

طهران - الوكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، بدء تنفيذ قرار أصدره الرئيس الإيراني حسن روحاني بخصوص عدم ختم جوازات سفر الأجانب الذين يزورون إيران.

وذكر الموقع الإعلامي لوزارة الداخلية الإيرانية نقلا عن المتحدث باسم الوزارة، سيد سعيد ساماني، قوله: "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الأخير بخصوص عدم ختم جوازات سفر الأجانب عند دخولهم إيران والخروج منها، فعّلت لجنة عمل الحدود في مجلس الأمن القومي قرار عدم ختم الجوازات الأجنبية".

وأكد المتحدث الإيراني: "بعد الفحص وإجراء الدراسات والتنسيق مع دائرة الهجرة والجوازات في الشرطة وسائر الأجهزة المرتبطة، تم تنفيذ هذا القرار في كافة المنافذ الحدودية الرسمية البرية والبحرية والجوية".

وکانت الحكومة الإيرانية أعلنت في 19 يونيو الماضي السماح لحاملي الجوازات الأجنبية الدخول إلى أراضيها دون ختم جوازات سفرهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، "وفقا لقرار الرئيس يسمح من الآن فصاعدا للسياح الأجانب أن يزوروا إيران دون ختم جوازات سفرهم".