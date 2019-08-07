أثرياء العالم يخسرون 117 مليار دولار في 24 ساعة

فقد أغنى أغنياء العالم 2.1% -أو 117 مليار دولار- من ثروتهم، مع فتح الأسواق العالمية أبوابها يوم الاثنين الماضي.

وذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ أن تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين فاقم المخاطر في الأسواق العالمية.

وأفادت الوكالة بأن عشرين شخصا من المدرجين على مؤشر أغنياء العالم، فقدوا ما يقارب عشرين مليار دولار، بمعدل خسارة مليار دولار لكل واحد منهم، فيما خسر جيف بيزوس -أغنى رجل في العالم- 3.4 مليارات دولار، لكنه لا يزال الأغنى في العالم بثروة تقدر بنحو 110 مليارات دولار.

ورغم هذه الخسائر، فإن صافي ثروات أغنى خمسمئة شخصية في العالم -يشملها مؤشر بلومبيرغ للملياردرات- لا تزال مرتفعة بنحو 11% منذ الأول من يناير/كانون الثاني، مسجلةً نحو 5.4 تريليونات دولار، بحسب ما أورد موقع "أرقام".

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي الذي يضم أكبر ثلاثين شركة، بأكثر من 2% في ختام تعاملات الاثنين، فاقدا نحو 767.2 نقطة إلى 25.717 ألف نقطة.

وعلى الصعيد العالمي، قالت بلومبيرغ في تقرير آخر إن الحرب التجارية الشاملة قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 1.2 تريليون دولار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبرل المقبل، لترد الصين أمس على ذلك بتوقيف مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية والتهديد بفرض رسوم على الواردات الزراعية الأميركية التي جرى شراؤها بعد 3 أغسطس الحالي، مع خفض قيمة اليوان أمام الدولار.

وهرب مستثمرون من صناديق عالية المخاطر كالدولار الأميركي وأسواق الأسهم، خاصة أسواق الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعة، إلى ملاذات آمنة أبرزها الذهب الذي واصل -رغم تراجعه اليوم- تلقي دعم من التوترات التجارية، مسجلا أعلى مستوياته في ست سنوات، عند 1471 دولارا للأونصة (الأوقية).

وهذه لائحة بأبرز المليارديرات الذين تعرضوا للخسائر:

- جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون: 3.4 مليارات دولار.

- برنارد أرنو، صاحب شركة إل في إم إتش للسلع الفاخرة: 3.2 مليارات دولار.

- مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك: 2.8 مليار دولار.

- موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة روليانس إنداستريز: 2.4 مليار دولار.

- بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت: 2 مليار دولار.