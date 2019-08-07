الجيش السلطاني العماني يحتفل بتخريج الدورة التحويلية للضباط ودفعة من الجنود المستجدين

مسقط - الرؤية

احتفل الجيش السلطاني العماني صباح اليوم بتخريج دورة الضباط التحويلية ودفعة الجنود المستجدين، وذلك على ميدان كتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة، تحت رعاية اللواء الركن حمد بن ناصر النبهاني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني.

وبدأت مراسم الاحتفال الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بكتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة بالتحيّة العسكرية لراعي المناسبة، بعدها استأذن قائد الطابور راعي الحفل بتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين، عقب ذلك قدم الخريجون استعراضاً عسكريا بالمسير البطيء بمصاحبة معزوفات موسيقية للفرقة الموسيقية بالجيش السلطاني العماني.

وقام اللواء الركن أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني راعي المناسبة بتوزيع الجوائز التقديرية للحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الدورة التحويلية للضباط ودفعة الجنود المستجدين، حيث جاء الملازم أول زاهران بن علي البحري في المركز الأول، وحصل الملازم أول زياد بن حسن الشقصي على المركز الثاني، وحقق الملازم أول عدنان بن جمعة الرواحي المركز الثالث، أمّا على مستوى دفعة الجنود المستجدين فقد جاء في المركز الأول على المستوى العام الجندي المستجد ماجد بن حميد السيابي، ونال الجندي المستجد خالد بن عامر الحبسي المركز الأول في مسابقة الضبط والربط العسكريين، وحصل الجندي المستجد الحارث بن سعيد الخاطري على المركز الأول في مسابقة المشاة العسكرية، فيما حقق المركز الأول الجندي المستجد ماجد بن ناصر الناصري في مسابقة الرماية واستخدام الأسلحة، وحصل الجندي المستجد حسين بن سليمان الخاطري على المركز الأول في مسابقة اللياقة البدنية، فيما جاء الجندي المستجد سلطان بن سليمان العبري في المركز الأول في مسابقة مهارة الميدان والتعبئة.

بعد ذلك ردد الخريجون نشيد الجيش السلطاني العماني، وأدى الخريجون قسم الولاء ونداء التأييد، وهتفوا ثلاثاً بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه-، بعدها أدى الخريجون سلام الشرف وتقدم قائد الطابور مستأذنا راعي المناسبة بالانصراف من أرض الميدان؛ حيث مرَّ طابور الخريجين من أمام المنصة بالمسير العادي، وفي الختام قدمت الفرقة الموسيقية العسكرية استعراضاً عسكرياً وعزفت مقطوعات موسيقية وعسكرية متنوعة.

حضر المناسبة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن غصن بن هلال العلوي مساعد رئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وضباط وضباط صف وأفراد الجيش السلطاني العماني، وعدد من أولياء أمور الخريجين.

يشار إلى أنّ دورة الضباط التحويلية، ضمت ضباطا من مكتب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، ومكتب الأمين العام بوزارة الدفاع، ورئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والجيش السلطاني العماني والحرس السلطاني العماني، والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع، وشؤون البلاط السلطاني.