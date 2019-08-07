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البلوشي يسلم شهادات التخرج والبراءة السلطانية لضباط الدورة التحويلية

الأربعاء 07 أغسطس 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

البلوشي يسلم شهادات التخرج والبراءة السلطانية لضباط الدورة التحويلية

 

مسقط - الرؤية

سلم اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني صباح أمس بميدان استعراض كتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة شهادات التخرج والبراءة السلطانية لضباط الدورة التحويلية المتخرجة، وذلك عقب الانتهاء من مراسم تخريج دورة الضباط التحويلية ودفعة الجنود المستجدين.

وهنأ اللواء الركن قائد الجيش السلطاني الضباط الخريجين على نيلهم الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه- ليكونوا ضباطاً جنباً إلى جنب مع من سبقوهم في قوات السلطان المسلحة، مشيداً بالاستعراض العسكري والأداء المتميز الذي ظهر به الخريجون، حاثاً إيّاهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لهذا الوطن العزيز وقائده المفدى. حضر المناسبة عدد من كبار الضباط والضباط بالجيش السلطاني العماني.

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