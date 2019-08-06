"الفنون التشكيلية" تطور مهارات الرسم الزيتي في صلالة

صلالة - الرؤية

نظَّم فرع الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية -التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بظفار- حلقة عمل في مجال الرسم، نفذتها الفنانة التشكيلية أماني بنت عبدالقادر الفقيه الحميري عضوة الجمعية العمانية للفنون التشكيلة بمحافظة ظفار؛ وذلك ضمن الخطة السنوية للجمعية.

وتناولتْ الورشة الاهتمام بالفن الواقعي، وهي ورشة خاصة للأعضاء الجدد بالجمعية، ومن لهم الاهتمام بمجال الرسم الوقعي والطبيعة الصامتة والبورترية، واستخدام أساسيات الألوان الزينية ووسائطها لإنتاج أعمال فنية متكاملة الإخراج. وبهدف صقل مواهبهم وتطوير أدائهم في مجال الفن، سعى البرنامج لإيجاد فنانين متميزين في مجال الرسم الواقعي بالألوان الزيتية.

وشارك في الورشة 18 مشاركا من الذكور والإناث من المهتمين بهذا المجال، وشهدت الورشة تفاعل المشاركين من خلال الاهتمام بالتفاصيل في مجال الرسم، وتم تنظيم الورشة في قاعة الأنشطة بمجمع السلطان قابوس الشبابي.