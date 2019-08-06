"العيون تقرأ" تدشن المكتبة السابعة بمركز الأفلاج الصحي بالمضيبي

المضيبي- محفوظ الشيباني

دشن فريق العيون التطوعي بولاية المضيبي مكتبة للقراءة بقسم الانتظار في مركز صحي الأفلاج بالولاية، وذلك في سياق تقديم الأعمال التطوعية للمجتمع المحلي في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية.

وتُعد هذه المكتبة السابعة ضمن مبادرة "العيون تقرأ"، التي دشنت من قبل 3 مكتبات في مستشفى سناو ومكتبتين في مركز صحي العيون ومكتبة واحدة بقسم الانتظار بمركز صحي المضيبي. وتحتوى المكتبة على مجموعة من الكتب والقصص للأطفال.

وقال أحمد بن محمد النعماني المشرف الإداري بمركز الأفلاج الصحي: "تتقدم إدارة مركز الأفلاج الصحي وجميع العاملين بالمركز بخالص الشكر والتقدير لفريق العيون التطوعي على مبادرتهم الرائعة المتمثلة في تدشين مكتبة ثقافية بقسم انتظار النساء بالمركز، ما يعكس حرص الفريق على أهمية القراءة ونشر المعرفة واستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالفائدة للكادر الوظيفي ومرتادي المركز، راجين لإدارة الفريق وجميع القائمين به دوام التوفيق والنجاح ومزيداً من العطاء والإبداع وأن تحقق هذه المبادرة أهدافها وتتحقق الاستفادة القصوى منها".