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تطبيق تقنيات المسح الجوي لخطوط ومرافق "الغاز العمانية"

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 06:06 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

 

تطبق شركة الغاز العمانية - إحدى شركات مجموعة النفط العمانية وأوربك- تقنية المسح الجوي باستخدام طائرة الدرون، في إطار السعى إلى تسخير الثورة التكنولوجية في أنشطة الشركة وعملياتها.

وما يميز هذا النوع من الطائرات التقنية المتطورة وقدرتها الفائقة والسريعة على استشعار حالات تسرب الغاز من خلال استخدام الأشعة تحت الحمراء. ولا يقتصر مجالها على خطوط الغاز فحسب بل تُستخدم الطائرة للكشف عن العيوب التشغيلية والفنية في محطات ضغط الغاز وصمامات الإغلاق المتصلة بخطوط الغاز.

ويعتبر العنصر البشري من الركائز الأساسية في الشركة للنهوض بعملياتها، وإدخال التكنولوجيا يشكل عاملا مساعدا في تنمية الكفاءات والكوادر العاملة لدى الشركة لتحقيق أعلى مستويات التدريب وتعزيز الآداء بما يخدم سلاسة التشغيل وسرعة الاستجابة ودقة التقارير، إذ أنّ هذه التقنية تُسهل مهمة طاقم العمليات في تحليل ودراسة البيانات وإيجاد الحلول النموذجية لجميع الأوضاع مما يضمن بقاء واستمرارية العمل.

وقال منصور بن علي العبدلي، مدير عام العمليات بشركة الغاز العمانية: إنّ المتابع للثورة التكنولوجية في صناعة النفط والغاز يجد أنّ تقنية المسح الجوي أضحت واقعا يُستفاد منه في مجال العمليات والجدولة المالية، علماً بأنّ عمليات متابعة الشغيل دأبت منذ بعض الوقت على استهلاك الطاقة البشرية والإنفاق العام عليها. ووجدنا في تقنية المسح الجوي تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية. إذ أظهرت دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه التقنية نتائج إيجابية ستساهم في خفض المخصصات والنفقات المالية وضبط عقود الايجار لمركبات التفتيش الدورية لمرافق وخطوط الغاز الطبيعي والوقود، وعقود الشركات المتخصصة للفحص والتدقيق وعقود دراسة المشاريع والقيام بالمسوحات البيانية. حيث ستختصر هذه التقنية كافة هذه الأعمال لتصبح لدى الشركة قاعدة بيانات ذات دقة وجودة عاليتين وكلفة أقل.

وتلتزم الشركة منذ تأسيسها بتطبيق أعلى المعايير للحفاظ على سلامة بيئتنا والحد من الانبعاثات الناجمة من العمليات التشغيلية والصيانة، إضافة إلى أنّ هذه التقنية سوف تساعد على استدراك الانبعاث الكربوني مما يساهم بفعالية في التقليل من الآثار الكربونية الخارجة من المركبات المستخدمة في مهام المراقبة الدورية لخطوط الغاز التي تقدر بمسافة 260,000 كم سنوياً. أمّا من الناحية الصحية فستدعم التقنية إجراءات سلامة صحة كوادرنا البشرية من خلال إعادة جدولة الأعمال الميدانية المرهِقة المتمثلة في عمليات التفتيش اليومية والقيادة على الطرقات الوعرة. كما أنّ مستقبل هذه التقنية واعد، ومن شأنها إحداث تغير جذري وإضافةً مؤثرة للنهوض بعمليات الشركة وكفاءة الكوادر البشرية.

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