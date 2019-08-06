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أول مصنع لأنابيب لدائن البولي إيثيلين المقوى في السلطنة

الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع "هونجتونج الدقم" للأنابيب غير المعدنية

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 05:42 م بتوقيت مسقط

تصور للمكاتب الادارية للمصنع
مخطط تفصيلي للمصنع

 

 

الدقم - الرؤية

احتفلتْ إدارة شركة هونجتونج الدقم للأنابيب، أمس، بوضع حجر أساس مشروع إنشاء مصنع الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من لدائن البولي إيثيلين المقوى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بحضور عدد من مسؤولي هيئة المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدقم، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

حضر مراسم وضع حجر الأساس ممثلو 3 شركات مساهمة؛ وهي: شركة هونجتونج للأنابيب التي تُسهم بنسبة 51%، وشركة المحيط الأزرق الدولية التي تُساهم بـ44%، وشركة داوود الفارسي بـ5%.

وقال آو شينجاشنج رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المستثمرة في المشروع، ويهاي هونجتونج للأنابيب، إنَّ أحد أهم الاعتبارات وراء رغبتنا في الاستثمار في السلطنة هو دعم حكومتيْ البلدين في السلطنة والصين لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها بيئة الأعمال وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة في السلطنة، فضلا عن تعزيز فرص التسويق للمنتجات المحلية وتدريب الكوادر البشرية العُمانية، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي تتميّز به منطقة الدقم الإقتصادية بالقرب من أسواق المنطقة وأفريقيا وما لديها من اتفاقيات جمركية مع دول عديدة.

من جانبه، أكَّد الدكتور شو لانجولنن المدير العام لشركة هونجتونج الدقم للأنابيب، أنَّ إنشاء المصنع الجديد في السلطنة يُعزز التزام جميع المستثمرين في توفير هذه التقنية للسوق المحلية بالسلطنة ولمنطقة الخليج، التي تشكل سوقاً مزدهراً. وستبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في وقت لاحق خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 10 إلى 12 شهرا.

وقال المهندس داود بن سليمان الفارسي الشريك المحلي ومدير عام الشوؤن الفنية والتسويق بشركة هونجتونج الدقم للأنابيب، إنَّ إنشاء المصنع في منطقة الدقم يعد خياراً مثالياً لمقابلة الطلب المتزايد في مناطق الامتياز بالسلطنة ومنطقة الخليج عامة على المنتج الفريد، وقد عملنا على أخذ السبق ليكون المصنع الأول من نوعه بالسلطنة لانتاج أنابيب البولي إيثيلين المقوى. ونتقدم بالشكر إلى وزارة النفط والغاز لمباركتها المشروع -ممثلة في فريق دعم مبادرات مشاريع تعزيز القيمة المضافة- والشكر كذلك إلى شركة تنمية نفط عُمان -ممثلة في فريق إدارة الأصول والمرافق- وإلى شركة أوكسيدنتال عُمان -ممثلة في فريق الهندسة والقيمة المضافة- على دعمهم الكبير وتوضيح المواصفات وتذليل التحديات الفنية ذات العلاقة والتشجيع البناء المتواصل لهذا المنتج الفريد في السلطنة.

يُشار إلى أن المصنع الذي سيجري إنشاؤه على مساحة 60 ألف متر مربع، سينتج حوالي 1200 كيلومتر سنويًّا من الأنابيب البلاستيكية المقواة مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى الضعف، ومن المتوقع بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من العام 2020، كما سيجري تصنيع المنتج وفق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل شركة تنمية نفط عمان والمعهد الأمريكي للبترول. وتدرس الشركة فكرة تصنيع أنابيب خاصة تستخدم لآبار النفط، والتي ستعمل مستقبلاً على توفير الجهد والمال في العمليات التشغيلية والصيانة، وتعزيز تقنيات إنتاج النفط.   وضمن مساهمته في توفير فرص العمل للشباب العماني، فإنَّ المشروع سيقدّم ما يقارب 30 وظيفة في مختلف المهن الفنية والإدارية بالدقم ومسقط.

ويأتي مشروع المصنع تلبيةً لتزايد الطلب المحلي على استخدامات الأنابيب غير المعدنية لشبكات التجميع ونقل مخرجات الآبار الهيدروكربونية؛ إذ سيكون هذا النوع من الأنابيب إحدى التقنيات الحديثة المستخدمة لعمليات استخراج النفط والغاز بالسلطنة؛ حيث تهدفُ مخرجات المشروع إلى توفير احتياجات السوق المحلي من هذه الأنابيب بشكل أساسي في المرحلة الأولى، كما سيجري العمل على تسويق المنتج لمختلف الأسواق بالمنطقة والعالم في مرحلة لاحقة حسب ما تقتضيه الحاجة.

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الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع "هونجتونج الدقم" للأنابيب غير المعدنية

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