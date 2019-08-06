"عينت" تطرح إطارات "سوميتومو" في السلطنة بضمان 5 سنوات

مسقط – الرؤية

تعد شركة سوميتومو للإطارات واحدة من أكبر الشركات المصنعة للإطارات في العالم، وتم بذل جهود كبيرة لضمان منتج مصمم بدقة من أجل أداء عالمي حقيقي وقبضة قوية على الطريق. وتقدم العلامة اليابانية المميزة لشركة سوميتومو لصناعة المطاط، ممثلة في السلطنة من قبل شركة عينت للسيارات ش.م.م - وهي فرع من مجموعة تاول الناجحة - مزيجا فريدا من التصميم المبتكر والجودة الفائقة.

وتوفر إطارات سوميتومو قيمة للعملاء تدوم طويلاً وهي مثالية لسيارات الركاب والدفع الرباعي و SUV والبيكاب والشاحنات/ الحافلات الخفيفة والثقيلة والرافعات الشوكية التجارية.

وتتوفر إطارات سوميتومو مع ضمان لمدة 5 سنوات في شركة عينت للسيارات، وهي قسم تابع لمجموعة تاول الناجحة للغاية ووكلائها المعتمدين في جميع أنحاء البلاد. وتتوفر إطارات سوميتومو بسهولة في تاول تاير كير برو في الوادي الكبير والغبرة وغلا والخوض والمعبيلة وبركاء والمصنعة وصحار وصحم وجعلان بني بو علي وإبراء وسناو وعبري ونزوى وكرشا وسمائل وصلالة وصور.

ولأنه من المهم دائماً التحقق من عمق مداس الإطار أو سمك المطاط المتبقي في إطارات المركبة، يقترح خبراء الصناعة عندما يصبح عمق المداس أقل من 1/8 بوصة من المطاط ضرورة استبدال الإطار. وإذا كان عمق المداس أقل من 1/16 بوصة فإن الإطارات تعتبر مهترئة ويجب استبدالها حالًا. حيث إن القيادة في الأجواء القاسية بإطارات كهذه قد تعرض السائق والركاب إلى مواقف خطرة بدون سابق إنذار.

ومن الناحية الفنية، يتم قياس مداس الإطارات في 32 بوصة وتبدأ معظم الإطارات بـ 10/32 أو 5/16 بوصة من المطاط للسير على الطريق. وكجهود مبذولة للإطالة من عمر المداس للإطار فقد تمَّ تحسين دوران الإطارات. وهو النقل المادي للإطارات إلى مواقع مختلفة. وتتآكل العجلات الأمامية بسرعة أكبر من العجلات الخلفية، لذا فإنَّ الإطارات الدوارة من الأمام إلى الخلف والعكس تتيح للإطارات - بغض النظر عن الموضع- التآكل بمعدل مماثل.