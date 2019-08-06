100 ألف ريال جوائز من بنك مسقط لعملاء "المزيونة" احتفالا بعيد الأضحى المبارك

مسقط - الرؤية

احتفل بنك مسقط بإجراء السحوبات الخاصة ببرنامج "المزيونة" بمُناسبة عيد الأضحى المبارك، في فرع الأعمال المصرفية الخاصة بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بحضور سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط.

وتمَّ السحب على مجموعة من الجوائز المخصصة لكافة زبائن البنك من مختلف محافظات السلطنة ووصلت قيمة الجوائز إلى 100 ألف ريال عُماني موزعة على 50 زبونا من زبائن البنك ليحصل كل زبون على 2000 ريال.

وقدم عبد الناصر الرئيسي، نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط، التهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى إلى جانب تهنئة زبائن البنك الفائزين في سحوبات برنامج "المزيونة" للادخار والمخصص لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج يواصل تحقيق نجاحاته في تعزيز مفهوم الادخار بين أفراد المجتمع وتحقيق أحلامهم من خلال الجوائز المالية التي يجري توزيعها طوال العام في مختلف المناسبات، لتكون الفرصة متاحة أمام الجميع للفوز بالجوائز المالية القيمة من خلال تعزيز التوفير في الحساب.

وكان بنك مسقط قد دشن في بداية العام برنامج "المزيونة" للادخار بحلة جديدة من خلال تخصيص جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عماني لتشكل أكبر مجموع جوائز مالية تقدمها مؤسسة مالية بالسلطنة، بهدف تشجيع الجمهور على الادخار والتوفير. وتمَّ استحداث عددٍ من الجوائز المالية في البرنامج، بتخصيص جوائز كبرى في منتصف العام تساوي قيمة جوائز نهاية العام مع الإبقاء على بعض الجوائز المثيرة والمخصصة لفئات المجتمع بحيث يتم توزيع الجوائز على زبائن البنك في كافة محافظات السلطنة.

وتقديرًا لولاء الزبائن وتعزيزا لمفهوم الادخار بين أفراد المجتمع، خصص بنك مسقط جوائز مالية كبرى نصف سنوية تبلغ قيمتها أكثر من مليون و500 ألف ريال عماني من بينها جائزتين بقيمة نصف مليون ريال سيفوز بها زبونان فقط من زبائن البنك، بحيث سيحصل كل زبون على جائزة مالية قيمتها 250 ألف ريال، وبنفس هذه القيمة المالية تمَّ تخصيص جوائز أخرى لنهاية العام وبذلك يتم توزيع الجوائز الكبرى طوال العام، كما تمَّ استحداث جوائز مالية للاحتفاء بيوم الشباب ضمن حساب "شبابي" بحيث سيفوز 50 زبونًا، وسيحصل كل فائز على جائزة مالية قيمتها 500 ريال عماني، وكمكافأة للزبائن وتقديراً لولائهم وثقتهم ببنك مسقط فقد تمَّ تخصيص ثلاث سحوبات في العام مخصصة لكل زبون لديه حساب في البنك لأكثر من 10 سنوات وفي حسابه 100 ريال فما فوق يدخل السحب مباشرة للفوز بجائزة قيمتها 500 ريال عماني لـ 50 زبوناً لكل سحب.