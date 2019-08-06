استرجاع أكثر من 61300 ريال عماني لمستهلكين في السيب

مسقط – الرؤية تمكّنت إدارة حماية المستهلك بالسيب ممثلة بقسم الشكاوى من استرجاع 61375.8 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال يوليو الماضي في إطار جهودها المبذولة لحل الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين بالطرق الودية. وأكد زياد الوهيبي مدير الإدارة أنّ الإدارة لا تدخر جهداً لحفظ حقوق المستهلكين وحل الشكاوى الواردة إليها بمختلف الوسائل المتاحة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات حيث جاء قطاع خدمات الأيدي العاملة في مقدمتها بإجمالي مبالغ مسترجعة بلغت 35575 ريالاً عمانياً، يليه قطاع محلات الأثاث والمفروشات بحوالي 10799 ريالاً عمانياً، ومن ثمّ قطاع المقاولات ومواد البناء بإجمالي مبالغ مسترجعة بلغت 6269 ريالاً عمانيا، كما تمّ استرجاع 1852 ريالاً عمانياً في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. أمّا في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة تمّ استرجاع 1684 ريالاً عمانياً، كما تمّ استرجاع 1360ريالاً عمانياً في قطاع خدمات أخرى، وتلاه قطاع ورش إصلاح المركبات بحوالي 1265ريالاً عمانياً، فيما تم استرجاع 1253.8 ريال عماني في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، أما في قطاع قطع الهواتف وخدماتها تم استرجاع 528 ريالا عمانيا، وفي قطاع قطع الغيار تم استرجاع 500 ريال عماني، كما تم استرجاع 210 ريالات عمانية في قطاع الإطارات، بينما جاء قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها في آخر القائمة بمبالغ مسترجعة بلغت 80 ريالاً عمانياً.