ضبط 38 امرأة بتهمة ممارسة أعمال مخلة بالآداب بمسقط

مسقط - الرؤية

ذكر مصدر بشرطة عمان السلطانية بأنه ضمن جهود قيادة شرطة محافظة مسقط في المحافظة على الآداب العامة، نفذت عمليتي ضبط لعدد (38) متهمة من عدة جنسيات، بتهمة ارتكابهن أفعالاً مخلة بالآداب العامة.