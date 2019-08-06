ضبط 38 امرأة بتهمة ممارسة أعمال مخلة بالآداب بمسقط

مسقط - الرؤية
ذكر مصدر بشرطة عمان السلطانية بأنه ضمن جهود قيادة شرطة محافظة مسقط في المحافظة على الآداب العامة، نفذت عمليتي ضبط لعدد (38) متهمة من عدة جنسيات، بتهمة ارتكابهن أفعالاً مخلة بالآداب العامة.
الثلاثاء 06 أغسطس 2019 02:50 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
ذكر مصدر بشرطة عمان السلطانية بأنه ضمن جهود قيادة شرطة محافظة مسقط في المحافظة على الآداب العامة، نفذت عمليتي ضبط لعدد (38) متهمة من عدة جنسيات، بتهمة ارتكابهن أفعالاً مخلة بالآداب العامة.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
06 فبراير 2019