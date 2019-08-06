تواصل الاستعدادات لإطلاق "ملتقى الرستاق الشبابي الثاني"

الرستاق- طالب المقبالي

عقدت اللجنة الشبابية بنادي الرستاق اجتماعاً مع فريق العمل المنظم لملتقى الرستاق الشبابي الثاني وذلك بقاعة نادي الرستاق؛ حيث تم استعراض المستجدات في التحضير لهذا الملتقى وكذلك الإطلاع على جدول الفعاليات ونوعيتها ومناقشة أبرز الاحتياجات لإنجاح الملتقى وتحقيق الهدف المنشود منه.

ومن المقرر أن يحمل الملتقى اسم "تمكين"، ويهدف إلى تعريف الشباب في الفئة العمرية ما بين 18-25 سنة بأبرز المهارات والإمكانيات التي ينبغي على الشباب معرفتها من أجل التميز وإثبات الذات في مجالات العمل والدراسة والبحوث وريادة الأعمال. وسينطلق الملتقى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ويستمر لمدة أسبوع كامل. ويسعى لاستقطاب 60 شاباً وشابة بواقع 30 شاباً و30 شابة، ويقام في قاعة دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق.

وسيشتمل الملتقى على ورش ثقافية وعلمية وكذلك برامج تحفيز وتنمية الذات، إضافة لمناقشة قضايا اجتماعية واقتصادية، بجانب تنظيم ورشة لشرح رؤية "عمان 2040".

وقال أسعد الحاتمي رئيس فريق تنظيم الملتقى إن الجهود تتواصل لتحقيق التميز والفائدة لأكبر عدد ممكن من المشاركين في الملتقى، من خلال تنوع ورش العمل التي سيقدمها خبراء على مستوى السلطنة، فضلاً عن تنظيم رحلات لمؤسسات علمية وتجارية.

وأكد المهندس هارون بن ناصر العوفي من اللجنة الشبابية بنادي الرستاق أن الملتقى وعبر برنامجه المميز يضمن الإعداد الصحيح للشباب للتعامل مع تحديات الحياة واستثمار الفرص المتاحة أمامهم مما يزيد من مساهمتهم في التنمية والتقدم لمجتمعهم.