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رقم قياسي جديد لمحطة حاويات ميناء صلالة

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:27 م بتوقيت مسقط

رقم قياسي جديد لمحطة حاويات ميناء صلالة

صلالة - الرؤية

حقَّق ميناء صلالة -الذي يُعتبر الميناء الإقليمي الرئيسي للسلطنة وميناء محوريا لإعادة الشحن على بحر العرب- رقمًا قياسيًّا جديدا في الإنتاجية؛ حيث سجل 412.97 حركة في الساعة PMPH على السفينة كاب سان تاينارو، وتم تسجيل 3,820 حركة مناولة خلال فترة بقاء السفينة في الميناء مدة 9.25 ساعة، وهو ما لم يحققه أي ميناء  آخر في المنطقة.

وقال مارك هارديمان الرئيس التنفيذي لميناء صلالة: نشعُر بالسعادة الغامرة لإنجاز هذا الرقم القياسي الجديد في الإنتاجية، والذي لم يكن ليتحقَّق لولا التعاون والتنسيق الوثيق والعمل الجماعي المتميز بين فرق العمل في مجموعة ميرسك الإقليمية للعمليات في دبي، ومركز التخزين العالمي، وميناء صلالة. ويتمحور هذا النهج حول الزبون، وتفاني العاملين في ميناء صلالة والذي كان السبب الرئيسي وراء نجاحاتنا المستمرة. ونلتزم دائما بعوامل السلامة وتطوير عملياتنا لتقديم مستوى عالمي من الإنتاجية. ونعمل في بيئة تنافسية تتميز بها صناعة إعادة الشحن؛ لذلك فإنَّ الوصول لهذه المستويات من الأداء يُعزز القيمة المركزية لصلالة لدى خطوط الشحن من حيث وفورات تكاليف الشبكات والموثوقية.

ويُواصل الميناء العمل على برنامج توسيع الطاقة الاستيعابية، واستبدال أصوله؛ حيث التزم الميناء بإنفاق حوالي 12 مليون ريال عماني (31 مليون دولار) كنفقات رأس المال خلال السنة الماضية. ويحتل ميناء صلالة موقعًا إستراتيجيًا على مسار خطوط الشحن العالمية التي تربط آسيا وأوروبا، كما يوفِّر الخدمات لشرق إفريقيا، والبحر الأحمر، وشبه القارة الهندية، والخليج العربي، ويوفر كذلك عمليات حاويات وخدمات بضائع عامة عالية الإنتاجية مُصمَّمة لزيادة كفاءة عمل شبكة السفن وزيادة التنافسية المرتبطة بسلسلة التوريد. وتتولى شركة آي.بي.إم للمحطات إدارة ميناء صلالة، والذي يعد جزءًا من الشبكة العالمية للشركة من الموانئ عالية الأداء.

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