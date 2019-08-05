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بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية في السعودية يثير الجدل بهذا التصرف

الإثنين 05 أغسطس 2019 12:48 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية في السعودية يثير الجدل بهذا التصرف

جدة- الوكالات

أثار وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني وحضن حاجة نيوزيلندية مسنة وقبل رأسها.

وفي التفاصيل، فإن الوزير السعودي كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.

ولاقى الفيديو تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل، لا سيما تحت وسم #وزير_الشوون_الإسلاميه"،  وبينما أشاد عدد كبير من المدونين بتصرف الوزير الإنساني وعطفه على الحاجة والتصرف بشكل عفوي وأبوي معها، انتقده آخرون وقالوا إن ما قام به مخالف للشريعة الإسلامية.

ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسة نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوو ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزيلندا أخيرا، إذ استضافهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه الشخصي.

 

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