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بيان ثانٍ للمسافرين العمانيين المتجهين إلى لندن

الإثنين 05 أغسطس 2019 12:27 م بتوقيت مسقط

بيان ثانٍ للمسافرين العمانيين المتجهين إلى لندن

مسقط - الرؤية

أشار "الطيران العماني" إلى أنه تم إلغاء الاضراب المزمع تنفيذه بمطار هيثرو يوم الاثنين 5 أغسطس، وأن الرحلات المجدولة على خط مسقط – لندن هذا اليوم ستكون حسب موعدها المجدول دون تغيير.

وأضاف الناقل الرسمي الوطني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه لم يتم تحديد ما إذا كان الإضراب المعلن تنفيذه يوم غد الثلاثاء 6 أغسطس ما زال قائما.

وأن الطيران العماني يتابع آخر المستجدات في هذا الشأن مع سلطات مطار هيثرو بلندن، وأنه جاري العمل على التقليل من أي تأثيرات سلبية قد تطرأ على الرحلات جراء ذلك.

وتقدم الطيران العماني لجميع المسافرين بالاعتذار عن أي إزعاج قد يسببه هذا الظرف، ودعا لمتابعة الموقع الإلكتروني للطيران العماني والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على أية مستجدات قد تشهدها العمليات.



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