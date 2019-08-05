تحديد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص

مسقط - العمانية

أصدَر مَعَالي السيِّد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية، قرارا قضي بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي نص القرار: "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للعام 1440هـ، وبناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- فقد تقرَّر أن تكون إجازة العيد للموظفين بالوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوم الأحد 9 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 11 من أغسطس 2019م، وإلى نهاية يوم الخميس 13 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 15 من أغسطس 2019م، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 16 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 18 من أغسطس 2019م". ونغتنم هذه المناسبة المباركة لنرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني والتبريكات، مبتهلين إلى المولى عزَّ وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وعلى الشعب العماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة، وعلى جميع المسلمين باليمن والخير والبركات.. وكل عام والجميع بخير".

كما أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة، قرارًا بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص؛ اعتبارا من يوم الأحد التاسع من ذي الحجة 1440هـ الموافق 11 من أغسطس 2019م وحتى نهاية يوم الخميس 13 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 15 أغسطس 2019م. وأجاز القرار لأصحاب الأعمال والعاملين معهم الاتفاق على تعويض هذه الإجازة إذا اقتضت الضرورة العمل خلالها.

ويغتنمُ كافة العاملين بالقطاع الخاص هذه المناسبة المباركة ليرفعوا إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني وأطيب عبارات الأماني، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته وعلى الشعب العماني وجميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.. وكل عام والجميع بخير.