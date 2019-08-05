الإثنين, 05 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

مذابح قتل عشوائي تزلزل المجتمع الأمريكي

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

 

واشنطن - رويترز

قتل 30 شخصا وأصيب عشرات آخرون في حادثي إطلاق نار عشوائي بالولايات المتحدة يفصل بينهما 13 ساعة فقط، مما أحدث صدمة في البلاد ودفع بعض السياسيين لإطلاق دعوات لتشديد قوانين حيازة الأسلحة.

ووقعت المذبحة الأولى صباح السبت بمدينة إل باسو التي يقطنها عدد كبير من ذوي الأصول اللاتينية على الحدود مع المكسيك حيث قتل مسلح 20 شخصًا في متجر لوول مارت قبل أن يستسلم للشرطة. وقال جريج أبوت حاكم تكساس إنّ الحادث جريمة كراهية على ما يبدو، واستندت الشرطة في ذلك على "بيان" نسبته للمشتبه به وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 21 عاما واعتبرته دليلا على أنّ القتل له دوافع عنصرية.

وفي ولاية أوهايو، قالت الشرطة ورئيس بلدية مدينة دايتون إنّ مسلحا أطلق النار في وسط المدينة صباح يوم الأحد مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح 26 آخرين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وانعكست أصداء حادث إل باسو على حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة إذ ندد مرشحون ديمقراطيون بارتفاع معدلات العنف بأسلحة نارية وكرروا دعواتهم لتشديد إجراءات حيازة الأسلحة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 نوفمبر 2016

الانتخابات الأمريكية تزلزل الأسواق العالمية .. وغموض النتائج يفاقم موجات الهبوط

المزيد

07 أكتوبر 2017

السفير الأمريكي بمسقط يشيد بمبادرات "الرؤية" ويؤكد محورية الإعلام في المجتمع

المزيد

15 يونيو 2016

تركيا تبحث اتخاذ إجراءات مضادة ردا على تصويت ألماني عن مذابح الأرمن

المزيد

09 نوفمبر 2016

ترامب يتعهد برأب "انشطار" المجتمع الأمريكي.. وتحذيرات من "فوضى اقتصادية" عالمية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعديل لائحة نقل البضائع الخطرة في موانئ السلطنة والسفن العمانية.. وبدء السريان اليوم

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

الاقتصاد - محلي

الصبيحي: نهج "الرؤية" يدفع بترقية العملية الإعلامية.. وإلمام الصحفي بالتقنية ضرورة حتمية

قضايا محلية - حوارات

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لإصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

بالصور.. الأميرة هيا تطالب المحكمة بحمايتها من زوجها حاكم دبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة