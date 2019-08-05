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بعثة الحج العسكرية تغادر اليوم إلى الديار المقدسة

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

تغادر اليوم الاثنين بعثة الحج العسكرية أرض الوطن متوجهة إلى الديار المقدسة والتي يتم تسييرها سنوياً بتوجيهات سامية من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه- وتضم عدداً من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية مَنْ هُم على رأس العمل، وعدداً من المتقاعدين، وسيكون في وداع البعثة لدى مغادرتها قاعدة السيب الجوية اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

وضمن استعدادات رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ممثلة بالتوجيه المعنوي لتسيير بعثة الحج العسكرية لهذا العام، باشَر َ عدد من إداريي بعثة الحج العسكرية إجراءاتهم التحضيرية في الديار المقدسة لتوفير المتطلبات الإدارية لاستقبال البعثة وتهيئة المناخ المناسب لتأدية منتسبيها المناسك بكل سهولة ويسر. كما باشرت مجموعة المقدمة من الإداريين في متابعة مقرات الإقامة في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ومخيمي منى وعرفات، كما قام الإداريون بالاطلاع على وسائل النقل المخصصة لبعثة الحج العسكرية بالديار المقدسة، والوقوف على كافة سبل الأمن وإجراءات السلامة اللازمة.

من جانب آخر، تابع الإداريون أيضا المتطلبات التنسيقية في المنافذ الجوية لكل من مطار المدينة المنورة ومطار الطائف، وشاهدوا حجم التعاون الكبير والتسهيلات التي تقدمها السلطات الرسمية بالمملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

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