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مناقشة الاستعدادات البلدية لعيد الأضحى المبارك في السيب

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

مناقشة الاستعدادات البلدية لعيد الأضحى المبارك في السيب

 

مسقط - العمانية

عقدتْ لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب، أمس، بقاعة الاجتماعات بمكتب والي السيب، اجتماعَها الرابع، برئاسة سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء.

وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من المواضيع ذات الصلة بمهام واختصاصات اللجنة؛ أبرزها: بحث آخر الاستعدادات والتجهيزات لإقامة حلقة عيد الأضحى المبارك (الهبطة) في الموقع الجديد بالمعبيلة الجنوبية (المرحلة السادسة) مقابل المركز التجاري "مسقط مول"، إضافة لمُناقشة برامج وفعالية احتفالات الولاية بالعيد الاضحى تحت عنوان "عيود ولاية السيب"، والذي سيُقام اعتبارا من مساء اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك حتى اليوم الرابع، والذي سيتضمَّن إقامة عدد من الفنون الشعبية المغناة، ومسابقات ثقافية وترفيهية وعروض مسرحية والاناشيد الدينية والوطنية على خشبة المسرح المفتوح، وقرية تراثية تحتوي على العديد من التحف العمانية والصناعات التقليدية والأكلات الشعبية العمانية، والعديد من مكونات التراث العماني العريق.

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