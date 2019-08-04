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نتائج متميزة في سباقات السباحة على شاطئ القرم بمسقط

الأحد 04 أغسطس 2019 08:51 م بتوقيت مسقط

نتائج متميزة في سباقات السباحة على شاطئ القرم بمسقط

مسقط - الرؤية

انطلق مؤخرا سباق السباحة لمسافة 1.3 كيلومتر على شاطئ القرم بمحافظة مسقط، بمشاركة نخبة من السباحين من المنتخب الوطني للسباحة وبعض المحترفين والهواة، إضافة إلى مشاركة خارجية لأحد السباحين من المملكة العربية السعودية.

ويأتي السباق ضمن الاستعدادات الجارية لبطولة عُمان الأولى للتحدي الخماسي الحديدي 2019، والمزمع إقامتها نهاية أكتوبر المقبل. وحقق السباح أيمن بن طالب القاسمي المركز الأول بتوقيت 19:00 دقيقة، وحل السباح نايف بن منير القاسمي في المركز الثاني بتوقيت 19:40 دقيقة، أما السباح خالد بن محمد الكليبي فقد حصل على المركز الثالث بتوقيت 20:25 دقيقة.

ونظمت شركة التحدي السريع السباق، بإشراف من دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الشرقية وبالتعاون مع كل من The Wave Summit وCreative Prints.

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