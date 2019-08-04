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سقوط ضحايا في ثالث هجوم مسلح بأمريكا

الأحد 04 أغسطس 2019 08:27 م بتوقيت مسقط

سقوط ضحايا في ثالث هجوم مسلح بأمريكا

شيكاغو – الوكالات

وقع هجوم مسلح ثالث في أمريكا، خلال أقل من 24 ساعة، وسط مخاوف من كون متطرفين بيض قوميين وراء الهجمات التي تستهدف مهاجرين وأمريكيين من أصول أجنبية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار في شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

وأكدت شرطة شيكاغو إصابة 7 أشخاص خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة.

وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات.

 ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، حيث لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل 10 آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

 

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