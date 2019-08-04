126.5 مليون ريال أرباح "عمانتل" في النصف الأول مع زيادة الإيرادات

مسقط - الرؤية

أعلنت الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع (عمانتل) عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للمجموعة لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي إيرادات المجموعة لتصل إلى 1258.9 مليون ريال مقارنة بـ 914.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2018م. فيما ارتفعت صافي أرباح المجموعة بعد احتساب الضريبة إلى 126.5 مليون ريال مقارنة بـ 101 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2018.

ويعود ارتفاع أرباح المجموعة بشكل أساسي إلى الأداء الجيد في الأسواق الرئيسية لمجموعة زين، ولا سيما في الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق، حيث ساهمت مجموعة زين بمبلغ 114.8 مليون ريال (298 مليون دولار) في الأرباح الصافية (قبل احتساب الحصص غير المسيطرة) لمجموعة عمانتل في النصف الأول من عام 2019م مقارنة بمبلغ 86.8 مليون ريال (225.4 مليون دولار) في النصف الأول لعام 2018م بزيادة قدرها 32.2٪. بعد تعديل الحصص غير المسيطرة، فإن مساهمة مجموعة زين تصل إلى 21.4 مليون ريال (55.5 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2019م مقارنة بمبلغ 18.6 مليون ريال (48.4 مليون دولار).

وقال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل: "سعداء بتحقيق هذه النتائج الإيجابية والتي تؤكد نجاح وأهمية الخطوة التي اتخذتها عمانتل قبل نحو عامين والمتمثلة في توسعة أعمالها الدولية من خلال الاستحواذ على حصة استراتيجية بمجموعة زين التي تقدم خدمات الاتصالات لعشرات الملايين من المشتركين في الكويت والمملكة العربية السعودية، والأردن والعراق والسودان والبحرين وغيرها من الأسواق، حيث ساهمت النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة زين في مختلف الأسواق التي تعمل بها في رفع إيرادات وأرباح عمانتل خلال النصف الأول من العالم 2019".

ويتضمن النصف الأول لعام 2019م تأثير دمج نتائج شركة زين السعودية، حيث كانت شركة زين السعودية تعتبر كشركة شقيقة بمجموعة زين في النصف الأول لعام 2018م، وبالتالي تمّ فقط النظر إلى الأرباح/ الخسائر في النتائج. وقد تم دمج شركة زين السعودية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2018م. وقد نتج عن دمج زين السعودية إيرادات إضافية بقيمة 423.6 مليون ريال عماني (1.1 مليار دولار) و 194.8 مليون ريال عماني (506 مليون دولار) في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك.

أمّا على الصعيد المحلي، فقد شهد أداء الشركة تراجعا بسبب التحديات الكبيرة التي يواجهها سوق الاتصالات والعائدة إلى تشبع السوق في قطاع الخدمات المتنقلة، حيث يعد السوق العماني من أكثر الأسواق نفاذا في خدمات الاتصالات المتنقلة على المستوى العالمي (تبلغ نسبة النفاذ أكثر من143.33%)، علما بأنّ العمليات المحلية تشتمل على أعمال الخدمات الثابتة وأعمال الخدمات المتنقلة، وعمانتل إنترناشيونال ليمتد (OTI) – والتي تقدم أعمال البيع بالجملة، وشركة عُمان للبيانات الرقمية، وشركة ممكن لإنترنت الأشياء.