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انسجاماً مع الجهود الحكومية لتعزيز الجودة والأداء

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

الأحد 04 أغسطس 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

◄ المركز إضافة جديدة لمجموعة الخدمات والحلول اللوجيستية المتكاملة

◄ يعزّز المكانة الرائدة للسلطنة كبوابة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة

 

 

مسقط - الرؤية

 

أعلنت مجموعة أسياد عن تدشين أول مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة ويربط الموانئ الرئيسية في السلطنة (ميناء صلالة، وميناء صحار، وميناء الدقم والموانئ التابعة لشركة مرافي في كل من السويق وخصب وشناص وميناء السلطان قابوس) لتوفير أفضل الخدمات للعملاء محليا وإقليميا وعالميا.

وسيعمل مركز الاتصالات الجديد على مدار الساعة للإجابة على أسئلة واستفسارات العملاء حول خدمات الموانئ وضمان سرعة تحويل الاستفسارات إلى الجهات المعنية في كل ميناء لمتابعتها والرد عليها بسرعة وكفاءة، إضافة إلى تقديم خدمات التتبع والتعقب لاتمام إجراءات تخليص الشحنات وتحويلها.

ويأتي تدشين مركز الاتصالات ترجمة لتكامل وشمولية الخدمات والحلول التي تقدمها المجموعة والتزامها بتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الخدمات اللوجيستية لتلبية احتياجات العملاء، وترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة والسلطنة في قطاع اللوجيستيات على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته، قال المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد "إن تدشين مركز الاتصالات -الذي يعمل على مدار الساعة- يأتي انسجاما مع الجهود المبذولة نحو توفير أفضل الخدمات ورفع مستوى رضا العملاء. وسيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة لجذب الاستثمارات الخارجية وتنمية الأنشطة الاقتصادية في القطاع وتنويع مصادر الدخل".

وأضاف الحاتمي أن مركز الاتصالات والذي يهدف إلى تحسين خدمات العملاء في الموانئ حاليا سيتم توسعته خلال المراحل المتقدمة لتلبية جميع استفساراتهم حول أنشطة القطاع اللوجيستي.

وتدعم هذه الخطوة الإجراءات التطويرية التي تبنتها مجموعة أسياد خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي تهدف لرفع مستويات خدمة العملاء وتحسين الأداء من خلال استحداث قيمة مضافة لعدد من الخدمات وتحقيق التكامل فيها وتبني الحلول الرقمية في الخدمات اللوجيستية، ومن بين ذلك تعزيز سهولة إجراءات المناولة والشحن والتخليص، الأمر الذي ساهم في جعل موانئ السلطنة الأسرع نموا في المنطقة.

يشار إلى أنه تمَّ تأسيس المجموعة العُمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) في عام 2016 بهدف تنفيذ الطموحات التي تتطلع إليها الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2040، وتعظيم العوائد الاقتصادية والمالية للاستثمارات الحكومية في الموانئ والمناطق الحرة وشركات النقل البحري والبري والخدمات اللوجستية والتي أناطت الحكومة لمجموعة أسياد مهمة تنفيذها. تضم المجموعة تحت مظلتها ١٦ شركة لوجستية ومشاريع مشتركة حكومية تعمل على ترسيخ عُمان كمركز لوجيستي عالمي.

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