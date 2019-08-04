13.65 ألف جيجا واط في الساعة إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية مايو

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية مايو 2019، أكثر من 13.65 ألف جيجا واط في الساعة وبنسبة زيادة قدرها 0.8% مقارنة بنهاية مايو عام 2018.

وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء حتى نهاية مايو 2019 بلغ 13 ألفا و650.9 جيجا واط في الساعة مقارنة مع نهاية مايو 2018م، الذي شهد إجمالي إنتاج بـ13 ألفا و549.3 جيجا واط في الساعة. وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة 8 آلاف و481.9 جيجا واط في الساعة مسجلة نسبة زيادة قدرها 16% عن نهاية مايو 2018م، الذي شهد إنتاج 7 آلاف و313.9 جيجا واط في الساعة.

وسجلت محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية انخفاضا بإجمالي الإنتاج نسبته 2.4% حيث بلغ إجمالي الإنتاج ألفين و619 جيجا واط في الساعة مقارنة بألفين و683 جيجا واط في الساعة بنهاية مايو 2018. وفي محافظة ظفار بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء حتى نهاية مايو ألفا و504.8 جيجا واط في الساعة بارتفاع نسبته 5.6% عن نهاية مايو 2018م التي شهدت إنتاج ألف و424.5 جيجا واط في الساعة.

وسجل إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظة مسقط انخفاضًا نسبته 67% ليبلغ 472.2 جيجا واط في الساعة مقارنة بألف و431.8 جيجا واط في الساعة بنهاية مايو 2018.

وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظة الداخلية 227.1 جيجا واط في الساعة بانخفاض نسبته 40.5% مقارنة بنهاية مايو 2018، حيث بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء بالمحافظة وقتها 381.4 جيجا واط في الساعة. وفي محافظة الوسطى زاد إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 18.9% مسجلا بنهاية مايو 206.6 جيجا واط بالساعة مقارنة بنفس الفترة من 2018 التي شهدت إجمالي إنتاج كهرباء بالمحافظة بـ173.9 جيجا واط في الساعة. وانخفض إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظة مسندم بنسبة 1.1% مسجلا بنهاية مايو 139.3 جيجا واط في الساعة مقارنة مع نهاية مايو 2018م، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 140.8 جيجا واط في الساعة.

أما صافي إنتاج السلطنة من الكهرباء حتى نهاية مايو 2019- والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق- فقد بلغ 13 ألفا و329.3 جيجا واط في الساعة مقارنة بنهاية مايو 2018م، حيث بلغ صافي الإنتاج 13 ألفا و307.8 جيجا واط في الساعة بزيادة قدرها 0.2%. وجاءت أكبر كمية صافي إنتاج للكهرباء في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة حيث بلغ صافي الإنتاج بنهاية مايو 8 آلاف و187.4 جيجا واط في الساعة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018م، التي شهدت صافي إنتاج بـ7 آلاف و80.5 جيجا واط في الساعة وبنسبة ارتفاع قدرها 15.6%. وجاءت محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية بالمرتبة الثانية من حيث صافي الإنتاج الذي انخفض بنسبة 2.2 % ليبلغ بنهاية مايو ألفين و621.8 جيجا واط في الساعة مقارنة بألفين و681.2 جيجا واط في الساعة بنهاية مايو 2018.

أما في مُحافظة ظفار فقد بلغ صافي إنتاج الكهرباء ألفا و437.8 جيجا واط في الساعة بارتفاع نسبته 7.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 التي شهدت صافي إنتاج بألف و342.4 جيجا واط في الساعة. وبلغ صافي إنتاج الكهرباء في محافظة مسقط 464.8 جيجا واط في الساعة وبنسبة انخفاض قدرها 68% مقارنة بنهاية مايو من عام 2018م، التي شهدت صافي إنتاج بألف و451.7 جيجا واط في الساعة. كما بلغ صافي إنتاج الكهرباء في محافظة الداخلية في نهاية مايو 220.2 جيجا واط في الساعة بانخفاض نسبته 41.8% عن نفس الفترة من عام 2018م، التي شهدت صافي إنتاج كهرباء بـ378.6 جيجا واط في الساعة.

وفي محافظة الوسطى شهد صافي إنتاج الكهرباء ارتفاعا بـ10.7% مسجلاً حتى نهاية مايو الماضي 262.6 جيجا واط في الساعة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018م، التي شهدت صافي إنتاج للكهرباء بـ237.2 جيجا واط في الساعة.

وسجل صافي إنتاج الكهرباء في محافظة مسندم انخفاضًا بنسبة 1.1% حيث بلغ بنهاية مايو 134.7 جيجا واط في الساعة بعد أن سجل 136.1 جيجا واط في الساعة بنهاية مايو 2018.

من ناحية أخرى، بلغ إنتاج السلطنة من المياه حتى نهاية مايو الماضي 177 مليونا و36 ألف متر مكعب بزيادة قدرها 6.1% عن نهاية مايو 2018م، التي شهدت إنتاج مياه بـ166 مليونا و780 ألفا و400 متر مكعب. وارتفع إنتاج المياه حتى نهاية مايو 2019 في محافظة مسقط بـ4.2% مسجلا 78 مليونا و709 آلاف و400 متر مكعب مقارنة بنهاية مايو 2018م، التي شهدت إنتاج 75 مليونا و514 ألفا و500 متر مكعب. كما ارتفع إنتاج المياه في محافظة ظفار بـ9% مسجلا 24 مليونا و373 ألف متر مكعب مقارنة مع نهاية مايو 2018م، حيث شهدت تلك الفترة إنتاج 22 مليونًا و361 ألفا و700 متر مكعب. وبلغ إنتاج المياه بالمحافظات الأخرى بنهاية مايو 73 مليونا و953 ألفا و600 متر مكعب وبارتفاع قدره 7.3% عن نهاية مايو 2018م، حيث بلغ الإنتاج 68 مليونا و904 آلاف و200 متر مكعب.