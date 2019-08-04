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382 طنا حجم الإنزال السمكي بسوق الجملة المركزي في يوليو

الأحد 04 أغسطس 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

382 طنا حجم الإنزال السمكي بسوق الجملة المركزي في يوليو

بركاء- الرؤية

كشفت الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمتعلقة بحركة تداولات الأسماك في سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة، أنّ كميات الإنزال السمكي بلغت 382 طنا خلال شهر يوليو الماضي، تم بيع 329 طنا منها، بإجمالي قيمة المبيعات وصلت إلى 398369 ريالا.

وتنوّعت الأسماك المعروضة في السوق خلال الشهر الماضي على أصناف عديدة أهمها: الكنعد والهامور والجيذر والكوفر والشعري والأشخلي والصال والصال الكبير والصافي والسهوة والضلعة والطباق والعقام والعندق. ويقوم المختصون في سوق الجملة المركزي للأسماك بإعداد إحصائيات تفصيلية لحركة السوق ومقارنات لتلك الإحصائيات من يومية وشهرية وسنوية.

يشار إلى أنّ سوق الجملة المركزي للأسماك أكمل في شهر مايو الماضي خمس سنوات من التشغيل، حيث افتتح السوق في عام 2014. ويساهم السوق في النهوض بمنظومة التسويق السمكي في السلطنة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من التصدير المباشر للأسماك من نقاط الإنزال كمادة خام والمحافظة على جودة المنتجات السمكية، وقد تمّ إنشاء السوق وفقا لمواصفات فنية واشتراطات صحية عالية كما تمّ تزويد السوق بنظام إلكتروني لتسويق الأسماك يتصف بالمرونة ويقدم التسهيلات للمستفيدين من خدمات السوق.

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