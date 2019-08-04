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"فريق وبل" يحتفي بالمجيدين من "الأول" والفئات السنية

الأحد 04 أغسطس 2019 05:29 م بتوقيت مسقط

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الرستاق - طالب المقبالي

 

احتفل مجلس إدارة فريق وبل الرياضي الثقافي الاجتماعي بتكريم لاعبي الفريق الأول والفئات السنية والمساهمين والداعمين للفريق خلال بطولة شجع فريقك 2019.

جاء ذلك في الحفل الذي أقيم بقاعة جمعية المرأة العمانية بالرستاق يوم السبت تحت رعاية محسن بن حمد بوعلي المسروري النائب الأول لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، وبحضور منتسبي الفريق والمدعوين من الولاية.

واشتمل الحفل على تلاوة للقرآن الكريم ثم ألقى عادل بن مرهون المسقري رئيس الفريق كلمة بهذه المناسبة، بعدها قامت فرقة الفنون الشعبية بالفريق بتقديم فن الرزحة والعازي. وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم اللاعبين والداعمين.

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