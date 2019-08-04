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حقيقة حل البرلمان الكويتي

الأحد 04 أغسطس 2019 02:12 م بتوقيت مسقط

حقيقة حل البرلمان الكويتي

 

الكويت – الوكالات

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم صحة الأخبار المتداولة عن نية الحكومة حل البرلمان الكويتي قبل فبراير 2020.

وأكد المزرم في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية يوم السبت أن الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية تحت عنوان "تقرير وزاري يوصي بحل المجلس"، عار تماما من الصحة.

وأضاف أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون مع فصل السلطات.

ودعا المزرم كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد منها عبر المصادر الرسمية.

ولفت إلى أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية على إعداد برنامجها التشريعي لدور الانعقاد القادم التزاما بما صرح به رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الماضي.

وكانت صحيفة "السياسة" الكويتية قد نشرت خبرا تحت عنوان "تقرير وزاري يوصي بحل المجلس" نقلت فيه تصريحات مصادر حكومية "كشفت أن تقريرا أعدته اللجنة الوزارية المعنية بتقييم العلاقة بين السلطتين في الكويت خلص إلى أن حل مجلس الأمة قبل شهر فبراير المقبل سيكون الخيار الأفضل للحكومة والنواب على حد سواء".

 

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