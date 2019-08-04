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أستراليا تعتزم المشاركة في تأمين الخليج

الأحد 04 أغسطس 2019 01:15 م بتوقيت مسقط

أستراليا تعتزم المشاركة في تأمين الخليج

عواصم - الوكالات

أعلنت وزيرة خارجية أستراليا ليندا رينولدز أن حكومة بلادها تدرس بجدية طلب الولايات المتحدة انضمام أستراليا لتحالف دولي مزمع في الخليج لحماية السفن من إيران.

وأعربت رينولدز بعد المشاورات الأمنية السنوية بين وزراء خارجية ودفاع أستراليا والولايات المتحدة عن قلق كانبرا البالغ من التوترات المتصاعدة في المنطقة، ودانت بشدة حوادث استهداف الملاحة في الخليج.

وأشارت إلى أن الطلب الأمريكي "مركّب" والقرار النهائي بشأنه لم يتخذ بعد، مؤكدة أن الحكومة الأسترالية ستتخذ هذا القرار انطلاقا من مصالحها السيادية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في كلمة افتتاحية بمستهل المشاورات الوزارية، عن أمل واشنطن في أن تكون أستراليا شريكا للولايات المتحدة في مواجهة أكبر التحديات في مجال السياسة الخارجية، وجهود "إعادة الاستقرار" في سوريا و"الحفاظ على أفغانستان خالية من الإرهاب" و"مواجهة هجمات إيران غير المبررة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز".

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