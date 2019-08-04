8 آلاف حاج من السلطنة يصلون الديار المقدسة .. ولا بلاغات عن عراقيل

مكة المكرمة - العمانية

أكد سلطان بن سعيد الهنائي رئيس بعثة الحج العمانية أنَّ حجاج السلطنة الـ14 ألفاً بدأوا يتوافدون على الديار المقدسة، موضحًا أنه قد دخل جميع الحجاج القادمين بالمسار البري والذين يتجاوز عددهم 4 آلاف حاج عن طريق منفذ البطحاء الحدودي بالمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس البعثة- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إن البعثة لم تتلق أي بلاغ لوجود عراقيل أو إشكالات من خلال التواصل مع شركات الحج الذين أكدوا انسيابية الحركة عند دخولها إلى الأراضي المقدسة. وأضاف أن شركات الحج في المسار الجوي قد أبلغت عن وصولها إلى المدينة المنورة وكذلك مكة المكرمة، مشيرا إلى أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الديار المقدسة أكثر من 8 آلاف حاج، وقد توجه أكثرهم إلى المدينة المنورة.

وأفاد الهنائي بأن البعثة شرعت في تقديم مختلف خدماتها للحجاج عبر مختلف الوفود في البعثة، كما تقوم بعمل الزيارات الإشرافية لمساكن الحجاج للاطمئنان على مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الخدمات، كما تقوم بتقييم الخدمات التي تقدم للحجاج والاستماع لهم إن كانوا يواجهون أي إشكالات. وأكد رئيس البعثة على جاهزية مخيمي منى وعرفات وأنها بلغت المراحل النهائية، مشيرا إلى أنه من المتوقع استلامها قبل اليوم السادس من ذي الحجة.