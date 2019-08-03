رواه الأحمد

عائض الأحمد

استمتع بيومك فربما يكون آخر يوم تشعر فيه بإنسانيتك.

الحكمة ضالة المؤمن هكذا تعلمنا ولكن المؤمنين أصبحوا ضالة الحكمة.

أصدقك القول هذا يعني أنَّه يكذب عليك دهراً كاملاً. ليس لدي ما أقوله لك، إذًا لديك باب جهنم ستفتحه لي.

يسألني أحدهم هل تخاف المستقبل، المُستقبل يخاف مني أكثر. والمال مفسدة والتقوى هاهُنا، ويشير بالسبابة والوسطى إلى جيبه.

تصلي وتصوم إذاً أنت مسلم.. تسرق وتكذب إذا من أنت؟

يبدأ بالصلاة على النبي ثم يقذف نصف العالم!! أي رسالة يا هذا؟!

وجهة نظر ربما تعني تعهد بعدم تكرار ذلك.

الحقد والحسد ليس لهما دواء فإنهما كل الداء.

من أغرب الأشياء في التاريخ أن تعبد صنماً ثم تأكله أو امرأة ثم تتزوجها!

يجب أن يكون هناك يوم لفقراء العالم ليتحدث فيه الأغنياء.

لا تظلم فقيراً فيسلط الله عليك غنياً. ولا تكن خصمًا له فليس لديه ما يبكي عليه.

الرجل يتزوج ليكمل نصفه الآخر، والمرأة تتزوج لتخسر حياتها كاملة.

التاريخ يكتبه المنتصرون دائمًا والجغرافيا تحتفظ بجثث الحمقى.

اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لكن يجعلها منظورة في كل المحاكم.

صف لي ما رأيته أقل لك من أنت.

المرأة والرجل خطان متوازيان إن تقاطعا افترقا لا محالة.

ابن البواب دكتور، وابن السائق مهندس، وابن الفلاح البسيط وزير، عندما تعطي من نفسك وجهدك وراحتك لمن يستحق.

علمتني الحياة أن أبحث عن منافس لكي أستمر.

لم تعد تجني ما زرعت بل وتأكل من كل شيء حولك.

لا تصدق ما يقوله الفلاسفة ولا تؤمن به ولكن هذا ماتقوم به غالبًا.

لماذا نفشل؟! لأننا نصدر نسخة واحدة ونريد من الجميع تقليدها والعمل بها فقط.

لا تقل لي أين ستذهب قل لي متى ستعود.

ليس بالضرورة أن تكون كل أهدافك صحيحة قد يكون لديك أهداف من تسلل (قانون كرة القدم).

الجميل في الفن التشكيلي أنك ترى اللوحة من وجهة نظرك أنت حتى لو شرحها لك الفنان شخصيا.

تبحث عنها لن تجدها! ثم تلعن اليوم الذي وجدتها فيه.. إنها المرأة.

إن دخل حياتك أكثر من امرأة فتأكد أنّ خروجك على يد إحداهن.

إن جعلت من نفسك سلعة فلا تحزن عندما تباع بأبخس الأثمان.

الأخطاء من صفات البشر ولكن النهيق والنباح صفة لبعض الحيوانات الأليفة من غير تحية لبعض وسائل الإعلام في منطقتنا العربية.

الجغرافيا سيدة جميلة لا تتغير سريعاً أما أنت أيها التاريخ فسحقاً لك تذهب دائمًا مع كل راوٍ.

غدا ألقاك.. تعني علينا إنهاء الحديث الآن.

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خاتمة:

أمٌ تنصح ابنتها إن أردت زوجاً محباً مخلصًا عاشقاً فعليك به وحيدا بين 4 جدران.