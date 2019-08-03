استهداف صاروخي لمعسكر للجيش السعودي في نجران

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي قبالة نجران، جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء يحيى سريع: "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا نوع بدر F على معسكر مستحدث للجيش السعودي جنوبي سقام قبالة نجران"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأضاف المتحدث، أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية وسقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى وتسبب بحالة إرباك كبيرة في صفوفهم وتم نقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" قال في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن الحوثيين سيطروا على 15 موقعا عسكريا سعوديا خلال الأيام القليلة الماضية.

بدوره، نفى مصدر في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، "ادعاءات" الحوثيين حول السيطرة على 15 موقعا عسكريا سعوديا، مشيرا إلى أنهم يلجؤون إلى "الفبركات والأكاذيب" لرفع معنويات المقاتلين.