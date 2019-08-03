إشادات عربية وغربية بمستقبل الغاز في السلطنة

مسقط - العمانية

أشادت تقارير عربية وغربية بالاتفاق الأخير الذي وقعته وزارة النفط والغاز للتنقيب عن الغاز مع شركة ايني الايطالية وبي.بي عمان لمربع 77 مؤكدة تدفق استثمارات النفط على السوق العماني الواعد واكتشاف حقول نفطية جديدة.

وقال الموقع الالكتروني"عرب للتجارة "تحت عنوان عمالقة الطاقة "إيني"و" بريتيش بتروليوم" توقعان اتفاقية استكشاف الغاز في سلطنة عمان إن هذه الاتفاقية تؤكد على أن السوق العماني جاذب للاستثمارات في مجال الاكتشافات النفطية مشيرة الى أنها تعزز مكانة الشركتين الموقعتين عليها .

وتوقعت شبكة أخبار النفط والغاز البريطانية اكتشاف المزيد من الغاز شمال شرق السلطنة خاصة في المنطقة التي يُقدر أن يحتوي حقل مبروك العملاق فيها على أكثر من ستة تريليونات قدم مكعب من الغاز و112 مليون برميل من المكثفات قابلة للاستخراج.

وقالت في تقرير مطول لها أن السلطنة التى تنتج حاليًا أكثر من 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا تقوم بتكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز والعمل على تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات لاستثمار الغاز من حقل "مبروك "الذي تم اكتشافه في عام2018.

وأضافت أن السلطنة ستكون ثاني دولة في الخليج بعد قطر تقوم بتطوير مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل، ومن المتوقع ان يتم انشاؤه في مدينة الدقم الصناعية الصاعدة كما ستقوم شركة توتال بتطوير مرفق تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في ميناء صحار.