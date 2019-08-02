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القبض على آسيوي يرمي الأوراق النقدية في شوارع دبي

الجمعة 02 أغسطس 2019 02:25 م بتوقيت مسقط

القبض على آسيوي يرمي الأوراق النقدية في شوارع دبي

 

دبي- الوكالات

حاول وافد ثلاثيني يحمل جنسية آسيوية اكتساب الشهرة عن طريق نثره الأوراق النقدية في الإمارات عبر نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحركت شرطة دبي فور انتشار مقطع الفيديو لتلقي القبض على الشاب الذي برر فعلته لاكتساب الشهرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماع.

قال العقيد فيصل القاسم، مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي، إنه تم القبض على الشاب بعد أن تم التعرف عليه من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتحقيق معه أقر واعترف بفعلته في الفيديو المتداول، كما أكد أنه فعل ذلك بغرض الحصول على أكبر قدر من إعجاب المشاهدين وتحقيق شهرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

 يشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات ينص على المعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من ينشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع الكتروني.

 

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