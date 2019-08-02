الجمعة, 02 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

السماح للسعوديات بالسفر دون إذن ولي الأمر .. وريما بنت بندر تعلق

الجمعة 02 أغسطس 2019 01:52 م بتوقيت مسقط

السماح للسعوديات بالسفر دون إذن ولي الأمر .. وريما بنت بندر تعلق

عواصم - الوكالات

رحبت ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى واشنطن بتعديل بلادها أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات، معتبرة أنها ترفع من مكانة المرأة في السعودية.

وغرّدت على موقع "تويتر": "يسعدني أن أؤكد أن المملكة العربية السعودية ستسن تعديلات لقوانين العمل والقوانين المدنية تهدف لرفع مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعنا، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جواز سفر والسفر بشكل مستقل".

وأضافت: "هذه اللوائح الجديدة هي صناعة للتاريخ لأنها تدعو إلى المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في مجتمعنا. إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييرا حقيقيا للمرأة السعودية".

وتابعت: "هذه التطورات حان وقتها منذ زمن طويل. من إدراج المرأة في المجلس الاستشاري إلى إصدار رخص القيادة للمرأة، أثبتت قيادتنا التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين".

وختمت تقول: "لعبت النساء دائما دورا أساسيا في تنمية بلدنا، وسوف يواصلن القيام بذلك على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال".

ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية اليوم الجمعة تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

وتضمنت التعديلات منح جواز سفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يتيح للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 فبراير 2017

السعودية تنفي السماح للسعوديين بالسفر إلى تايلند

المزيد

16 ديسمبر 2017

السماح للسعوديات بقيادة الدراجات النارية

المزيد

30 يوليو 2019

لأول مرة .. السماح للسعوديات بتقلد وظيفة جديدة

المزيد

27 سبتمبر 2017

مكاسب اقتصادية كبيرة بعد السماح للسعوديات بقيادة السيارات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السعودية تعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة .. والعيد 11 أغسطس

دولي - أخبار

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

بالتفاصيل.. المحكمة توافق على إطلاق سراح سائق مواصلات بكفالة

المحليات - أخبار

مراقبو الحياة البرية يلقون القبض على صائدي الغزلان العربية في محمية السرين

المحليات - أخبار

اعتماد مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي

الاقتصاد - محلي

منتدى التوجهات الرقمية يبرز أهمية التقنيات الناشئة في نمو الاقتصاد القائم على المعرفة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

بالصور.. الأميرة هيا تطالب المحكمة بحمايتها من زوجها حاكم دبي

منوعات - من هنا وهناك

الشرطة الأسترالية تتمكن من العثور على الطالبة العمانية المفقودة

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة