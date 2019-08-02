السماح للسعوديات بالسفر دون إذن ولي الأمر .. وريما بنت بندر تعلق

عواصم - الوكالات

رحبت ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى واشنطن بتعديل بلادها أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات، معتبرة أنها ترفع من مكانة المرأة في السعودية.

وغرّدت على موقع "تويتر": "يسعدني أن أؤكد أن المملكة العربية السعودية ستسن تعديلات لقوانين العمل والقوانين المدنية تهدف لرفع مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعنا، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جواز سفر والسفر بشكل مستقل".

وأضافت: "هذه اللوائح الجديدة هي صناعة للتاريخ لأنها تدعو إلى المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في مجتمعنا. إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييرا حقيقيا للمرأة السعودية".

وتابعت: "هذه التطورات حان وقتها منذ زمن طويل. من إدراج المرأة في المجلس الاستشاري إلى إصدار رخص القيادة للمرأة، أثبتت قيادتنا التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين".

وختمت تقول: "لعبت النساء دائما دورا أساسيا في تنمية بلدنا، وسوف يواصلن القيام بذلك على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال".

ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية اليوم الجمعة تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

وتضمنت التعديلات منح جواز سفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يتيح للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.