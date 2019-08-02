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مقتل 19 أمنيا جنوبي اليمن

الجمعة 02 أغسطس 2019 01:47 م بتوقيت مسقط

مقتل 19 أمنيا جنوبي اليمن

عواصم-الوكالات

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن 19 من عناصر الأمن قتلوا جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم "القاعدة" على معسكر لقوات الحكومة اليمنية في محافظة أبين جنوبي اليمن.

ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن ثلاثة مصادر أمنية تأكيدها أن المسلحين اقتحموا معسكر المحفد التابع لقوات الحزام الأمني وسيطروا عليه لعدة ساعات، حتى وصلت إلى المنطقة تعزيزات أمنية لطردهم من الموقع.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن مديرية المحفد شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمسلحين، مع شن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية غارات على المهاجمين الذين تمكنوا حسب بعض المصادر، من إحكام سيطرتهم مؤقتا على المديرية بأكملها.

وجاء هذا الهجوم بعد يوم من مقتل 51 شخصا على الأقل جراء هجومين استهدفا عرضا عسكريا وتجمعا لعناصر الشرطة في العاصمة المؤقتة عدن، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية المسؤولية عن أولهما.

 

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